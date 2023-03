Mascara colorato: come sfoggiare delle ciglia pastello degne di quelle di Prada

La primavera quest’anno arriva prima, ma sulle ciglia: se è vero che le recenti passerelle sono atte a mostrare con largo anticipo per quali tendenze trucco si perderà la testa nel prossimo futuro, ve n’è stata una in particolare a lasciare il segno. E tanto profondo, per giunta, da indurre ad includerla in esse prima di subito. La colpa? Di Prada, con Path McGrath come principale responsabile. Sì, stiamo parlando esattamente dell’improvviso risorgere del mascara colorato: l’ennesimo riferimento all’eterno Revival anni duemila a cui stiamo assistendo negli ultimi anni, ma in chiave rivisitata grazie a frizzanti nuances pastello che alla perfezione si sposano con l’apertura della bella stagione oramai alle porte.

A cosa si debba questa immensa popolarità? Probabilmente alla centralità del ruolo che il mascara riveste nel make-up, essenziale indistintamente per profani e beauty addicted, insostituibile per il potere di rendere magnetico lo sguardo con un trucco già strutturato quanto per la sua capacità di reggere da solo l’intero look. E, se le ciglia texturizzate sanno essere già di per sé delle grandi protagoniste, è facile immaginare come un mascara colorato possa catturare totalmente l’attenzione.

La mini-guida al mascara colorato: tutti i passaggi per renderlo intenso

Foto Instagram @hudabeauty

Ricreare il trucco occhi della primavera risulta in verità essere particolarmente semplice, nonostante il forte impatto che ne deriva: il passaggio fondamentale – quello che inciderà immensamente sulla resa finale – sarà quello primario di ricorrere ad un mascara bianco pettinando le ciglia a mo’ di primer al fine di preparare una base favorevole ad accogliere il colore, soprattutto nel caso la tonalità scelta sia delicata e pastello. Questo farà la differenza, permettendo al look di guadagnare in termini di intensità. Non resterà infine che stendere il prediletto, da selezionare in arancione, pesca, azzurro cielo, rosa baby, verde acqua, bianco e giallo citrino.