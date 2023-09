Martina Colombari e la IV Therapy: tutto sul trattamento di moda tra le star

Il trattamento di Martina Colombari è subito diventato virale: che cos’è l’IV Therapy? L’ex Miss Italia segue la tendenza delle star.

Quello di Martina Colombari si è ormai affermato come uno dei volti più celebri in assoluto. Nel corso degli anni l’artista originaria dell’Emilia-Romagna ne ha fatta di strada, arrivando a mettere in piedi una carriera che farebbe impallidire chiunque nel suo stesso recente. Oltre al talento incredibile, la Colombari vanta un fascino non da poco. All’età di 48 anni, l’ormai ex Miss Italia conserva un fascino che non lascia indifferente nessuno, merito anche dei trattamenti di bellezza ai quali si sottopone.

Proprio di recente la Colombari ha annunciato ai suoi fan qual è il trattamento che esegue per mantenersi così in forma e in salute. Per farlo l’arista ha scelto i social, dove a seguirla sono moltissimi fan provenienti da tutta la penisola. A loro la splendida Martina si è mostrata nella stanza di una clinica, intenta ad eseguire un trattamento che ancora in pochi conoscono.

Si chiama IV Therapy ed è la nuovissima tendenza che sta spopolando tra le star. La Colombari è tra le prime celebrities italiane a sottoporsi a questo trattamento, che ha incuriosito parecchio i fan. Come ha spiegato la stessa Miss sui social, i benefici sono a dir poco incredibili e non riguardano solo l’aspetto esteriore e la bellezza ma anche la salute. Di che cosa si tratta?

Cos’è l’IV Therapy, il trattamento preferito di Martina Colombari?

Come già accennato, il trattamento si chiama IV Therapy e rappresenta la nuova frontiera dell’integrazione per il benessere. Si tratta di un procedimento che prevede l’infusione per via endovenosa di minerali, amminoacidi e altre sostanze nutritive. Come spiega thelongevitysuite.com, il trattamento è mirato per diverse esigenze, tra cui migliorare i disturbi della pelle, ridurre lo stress e la stanchezza cronica, e tante altre funzioni.

Il trattamento è personalizzato, studiato da un professionista in base alle esigenze di ognuno. Si segue in clinica e dura all’incirca dai 30 ai 40 minuti, con il solo inserimento di una flebo. Non si tratta di un trattamento invasivo e, come assicura anche la Colombari nel suo post sui social, i risultato sono a dir poco straordinari. Non a caso l’ex Miss vi si sottopone con entusiasmo.

L’IV Therapy è ottima perché rinforza il sistema immunitario, riduce i segni dell’invecchiamento e riduce la presenza di tossine nel sangue. A differenza di un normale integratore, i cui principi attivi sono assorbiti solo al 15%, la via endovenosa permette di assorbire tutti i nutrienti presenti nel boost al 100%.