Mariah Carey: la regina del Natale torna con un nuovo show

Da oltre due decenni, quando il 1 novembre 1994 pubblicò All I Want For Christmas, Mariah Carey è la regina delle festività natalizie. Quest’anno però ha deciso di battere se stessa con un annuncio davvero roboante: su Instagram infatti ha pubblicato il trailer del suo nuovo show prodotto per Apple TV questo dicembre 2020.

Era il 1994 quando Mariah Carey cambiò il Natale

Il brano, giunto al suo 26esimo anno, All I Want For Christmas anticipò l’uscita del disco Merry Christmas e con i suoi quattro dischi di platino nel Regno Unito, dove ha venduto più di due milioni di copie, è uno dei singoli di maggior successo nella storia della musica. E continua a raccogliere views e ascolti di anno in anno, soprattutto quando si avvicina il Natale.

Oggi l’annuncio del nuovo show di Mariah Carey

La cantante ha scelto i propri canali social per rivelare cosa si nasconde nel suo “sacco dei regali”: la regina del Natale, infatti, ha pubblicato sulla propria pagina Instagram il trailer del suo nuovo show a tema natalizio, prodotto per la piattaforma di streaming Apple Tv e che sarà online dal 4 dicembre.

Le grandi voci affiancheranno Mariah Carey

Il video in poche ore ha ottenuto milioni di views e le aspettative per il programma sono davvero altissime, soprattutto a giudicare dal cast: tra gli ospiti ci sono Tiffany Haddish, Billy Eichner, Ariana Grande, Jennifer Hudson, Snoop Dogg, Jermaine Dupri, Misty Copeland e Mykal-Michelle Harris.

Mariah Carey’s Magical Christmas Special

Intitolato Mariah Carey’s Magical Christmas Special, lo show vedrà la cantante protagonista per salvare il Natale: una carenza di allegria affligge il Polo Nord e solo la regina delle feste (e amica di Babbo Natale) potrà salvarlo. Nello spettacolo si alternano danze, musica e animazioni rivoluzionarie, che porteranno nuova gioia nel mondo.

Il nuovo singolo con Ariana Grande e Jennifer Hudson

Mariah Carey però non è una regina solitaria: infatti, in occasione del suo nuovo show, il 4 dicembre sarà anche pubblicato il nuovo singolo tratto dalla colonna sonora dello stesso spettacolo, insieme al video musicale di e il video musicale di “Oh Santa!” dove sarà affiancata da altre due artiste di grande spessore: Ariana Grande e Jennifer Hudson.