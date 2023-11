Mantieni il focus su di te: le buone abitudini che ti insegnano ad amarti di più, fallo ogni giorno e sarai una persona nuova

Imparare ad amarsi di più: le buone abitudini da mettere in pratica ogni giorno per diventare la migliore versione di te stessa!

Amare sé stessi è un sanissimo atto di puro egoismo che tutti dovremmo mettere in pratica. Mettersi al primo posto nella vita è una delle cose che dovremmo fare per definirci come persone e per non lasciare che siano gli altri a scegliere per noi. Quando impariamo ad amare noi stessi, conosciamo le nostre priorità e sappiamo distinguere ciò che vogliamo per noi stessi e quello che invece è deleterio per la nostra crescita.

Tra il dire e il fare però, c’è una bella differenza. E spesso si finisce col perdere la retta via. Ci sentiamo smarriti, confusi e non sappiamo quale direzione prendere. Accade nella vita di sentirsi persi. A causa forse di relazioni tossiche che ci hanno visti annullarci per l’altro, a causa di rapporti disfunzionali o in generale eventi che dentro ci hanno destabilizzato. Come ritornare in sé e prendere nuovamente in mano la propria vita? Ecco tutto quello che dovresti fare per fare di te stessa la protagonista indiscussa della tua vita.

Le buone abitudini che ti aiutano a ritrovare te stessa

Essere in pace con sé stessi può essere un percorso lungo, talvolta tortuoso perché ci porta a scoprire ferite interiori che necessitano di una lenta guarigione. Ma forse è propri da questo punto in poi che tutto ha inizio: quando prendiamo coscienza del dolore che portiamo dentro, possiamo intraprendere una strada per elaborarlo al fine di trasformarlo in qualcosa di positivo per la nostra crescita personale. Il vissuto di ogni persona è così personale che nessuno dovrebbe giudicarlo, eppure c’è sempre lì fuori qualcuno pronto a dirci come dovremmo sentirci.

Dopo un evento negativo e destabilizzante ci sentiamo persi. Non ci riconosciamo perché qualcosa dentro di noi è cambiato. Ma se siamo motivati a riprendere in mano la nostra vita, possiamo imparare a rinascere anche a seguito di situazioni dolorose e difficili. Come farlo? Ogni giorno dovremmo imparare a metterci al primo posto. La prima regola è imporsi di essere felici.