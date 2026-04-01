Manicure 2026, trovato il colore top dell’estate: le amerai

Per il 2026, la sorpresa arriva da una tonalità che non ci si aspettava: il blu oltremare. Non il turchese acceso degli anni passati, non il pastello scontato. Un blu profondo, quasi magnetico, che ricorda il mare di notte e i tessuti preziosi. Le passerelle lo hanno già lanciato, le influencer lo indossano, i brand più importanti lo hanno messo nelle loro collezioni estive. E la ragione è semplice: sta bene a tutte.
Perché questo blu conquista
Il segreto del blu oltremare è nella sua versatilità. Sulla pelle chiara crea contrasto e fa sembrare le mani più abbronzate. Su quella olivastra diventa sofisticato, quasi elegante. Sulle carnagioni scure esplode in tutto il suo splendore, come un gioiello. Inoltre, si abbina a tutto: con il bianco è fresco, con il beige è raffinato, con il nero è deciso, con i colori pastello diventa un tocco di carattere.
Non è un colore per tutte le stagioni, ma per l’estate è perfetto. Ricorda il mare, le notti stellate, la libertà dei giorni lunghi. E poi c’è un dettaglio che pochi notano: il blu oltremare, a differenza di altri colori intensi, non stanca. Dopo una settimana, ancora piace.
Come indossarlo e con cosa abbinarlo
Lo si può portare in versione opaca, per un effetto più elegante, o lucida, per chi ama brillare. La forma ideale è quella corta e squadrata, che esalta la pulizia del colore. Ma funziona benissimo anche su unghie lunghe e affusolate.
Per chi non ama osare troppo, si può partire con una french manicure blu, o con una sola unghia accent su una base neutra. L’abbinamento migliore, a livello di outfit, è con il bianco, il crema, il denim. Ma anche con un semplice vestito nero, il blu oltremare sulle unghie diventa un accessorio inaspettato