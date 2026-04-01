Manicure 2026, trovato il colore top dell’estate: le amerai

Ogni anno, quando la primavera si fa avanti, comincia la caccia al colore giusto per le unghie. Quello che farà tendenza, quello che starà bene con tutto, quello che non passerà inosservato.

Per il 2026, la sorpresa arriva da una tonalità che non ci si aspettava: il blu oltremare. Non il turchese acceso degli anni passati, non il pastello scontato. Un blu profondo, quasi magnetico, che ricorda il mare di notte e i tessuti preziosi. Le passerelle lo hanno già lanciato, le influencer lo indossano, i brand più importanti lo hanno messo nelle loro collezioni estive. E la ragione è semplice: sta bene a tutte.

Perché questo blu conquista

Il segreto del blu oltremare è nella sua versatilità. Sulla pelle chiara crea contrasto e fa sembrare le mani più abbronzate. Su quella olivastra diventa sofisticato, quasi elegante. Sulle carnagioni scure esplode in tutto il suo splendore, come un gioiello. Inoltre, si abbina a tutto: con il bianco è fresco, con il beige è raffinato, con il nero è deciso, con i colori pastello diventa un tocco di carattere.

Non è un colore per tutte le stagioni, ma per l’estate è perfetto. Ricorda il mare, le notti stellate, la libertà dei giorni lunghi. E poi c’è un dettaglio che pochi notano: il blu oltremare, a differenza di altri colori intensi, non stanca. Dopo una settimana, ancora piace.

Come indossarlo e con cosa abbinarlo

Lo si può portare in versione opaca, per un effetto più elegante, o lucida, per chi ama brillare. La forma ideale è quella corta e squadrata, che esalta la pulizia del colore. Ma funziona benissimo anche su unghie lunghe e affusolate.

Per chi non ama osare troppo, si può partire con una french manicure blu, o con una sola unghia accent su una base neutra. L’abbinamento migliore, a livello di outfit, è con il bianco, il crema, il denim. Ma anche con un semplice vestito nero, il blu oltremare sulle unghie diventa un accessorio inaspettato