Mani di seta? La crema super nutriente da preparare a casa: economica ed efficace

La pelle delle mani è particolarmente soggetta a danni per un insieme di fattori, ma questa crema fai da te la farà tornare morbida e liscia.

Le mani sono una parte del corpo a cui prestare massima cura perché, se vogliamo, rappresentano il nostro biglietto da visita. È perciò fondamentale che la loro pelle sia liscia e levigata come seta, anche se non è sempre facile mantenerle al top: in inverno il freddo e il vento possono renderle secche e screpolate, ma l’uso quotidiano di detersivi e disinfettanti le danneggia anche in altri periodi dell’anno.

Bisogna perciò fare in modo che questi agenti esterni non intacchino la salute e la bellezza della cute in quella zona e a tal fine l’utilizzo di una buona crema idratante e nutriente è l’ideale. In commercio esistono molti prodotti di questo genere, ma anche in questo caso ci si può affidare a rimedi naturali altrettanto efficaci e che permettono di risparmiare.

Pochi e semplici ingredienti per una crema mani 100% naturale: pronta in un attimo e super benefica per la pelle

L’obiettivo della regolare applicazione di una crema per le mani deve essere quello di nutrire a fondo la pelle ed esercitare un’azione emolliente. Perciò, è importante che gli ingredienti utilizzati siano alcuni tra burro di karité, olio di jojoba, olio d’oliva, miele, glicerina vegetale, aloe vera, ecc.

Se non ti va più di acquistare prodotti commerciali rischiando di non essere nemmeno soddisfatta del risultato, ti invitiamo a provare questa strepitosa ricetta fai da te che potrai realizzare comodamente in casa e ti garantirà un risultato mai ottenuto prima.

Gli ingredienti che andranno a comporre la crema mani super idratante e nutriente sono:

Burro di cacao (15 gr);

Burro di karité (170 gr);

1 cucchiaio di amido di mais;

Olio di mandorle 3/4 di tazza;

Olio essenziale a tua scelta;

Ghiaccio.

Versa il burro di karité e quello di cacao in una ciotola da mettere per circa mezzo minuto in forno a microonde impostando la potenza a livello medio. Togli il recipiente dal forno, mescola e rimetti in forno tutte le volte necessarie finché non si saranno sciolti tutti gli ingredienti. Ottenuto il composto, versalo in una ciotola alta da inserire in una più larga che avrai preventivamente riempito di cubetti di ghiaccio.

A questo punto unisci l’olio di mandorle e l’amido di mais e frulla tutto con il mixer a bassa velocità. Nel frattempo aggiungi a piccole gocce l’olio essenziale. Fai raffreddare e versa in un barattolo di vetro chiudendo bene col coperchio. Conserva la crema per non più di un mese proteggendola da fonti di calore e dal sole. Spalmala sulle mani ogni sera prima di andare a letto.