Mani con lo smalto dopo i 50 anni: quali colori sono appropriati?

Rosa cipria, nude, rosso delicato o beige? Dopo i 50 anni scegliere lo smalto giusto può valorizzare le mani, renderle visivamente più luminose e regalare una manicure elegante e raffinata.
Con il passare degli anni, la pelle delle mani cambia: possono comparire macchie, rughe, secchezza e vene più evidenti. La scelta dei colori di smalto dopo i 50 anni può aiutare a valorizzare l’incarnato e rendere lo sguardo sulle mani più armonioso.
Non esistono colori vietati a una determinata età. Tuttavia, secondo i consigli delle esperte di manicure, alcune tonalità e finiture possono creare un effetto ottico più fresco e luminoso. Ecco quali scegliere.
I colori di smalto più indicati dopo i 50 anni
1. Rosa cipria e nude rosato
Sono tonalità eleganti e versatili, ideali per una manicure quotidiana. Il rosa cipria dona delicatezza, mentre il nude rosato può rendere l’aspetto delle mani più uniforme.
2. Beige freddo e malva
Questi colori sono particolarmente indicati quando la pelle presenta macchie o discromie. Creano un effetto raffinato senza accentuare eccessivamente i contrasti.
3. Rosso morbido
Il rosso resta un grande classico a qualsiasi età. Le sfumature meno accese, con una finitura cremosa, valorizzano le unghie e regalano personalità.
4. Bianco latte
Le tonalità lattiginose e leggermente trasparenti sono perfette per chi desidera una manicure naturale. Possono addolcire visivamente l’aspetto delle mani molto magre.
5. Pesca e corallo delicato
Le sfumature calde possono valorizzare le mani con vene evidenti, bilanciando visivamente i sottotoni bluastri della pelle.
Come scegliere lo smalto per valorizzare le mani mature
- Preferire finiture luminose: lo smalto lucido dona un aspetto curato.
- Valutare gli smalti opachi: possono evidenziare maggiormente la texture della pelle.
- Scegliere unghie medio-corte: le forme ovali e squoval risultano spesso armoniose.
- Non esagerare con i glitter: meglio riflessi perlati o champagne delicati.
- Idratare le mani: applicare regolarmente crema e olio per cuticole.
Il segreto di una manicure elegante dopo i 50 anni è scegliere colori che valorizzino il proprio incarnato e rispecchino il gusto personale. Una tonalità ben applicata, insieme a mani curate, può fare davvero la differenza.