Mani con lo smalto dopo i 50 anni: quali colori sono appropriati?

Rosa cipria, nude, rosso delicato o beige? Dopo i 50 anni scegliere lo smalto giusto può valorizzare le mani, renderle visivamente più luminose e regalare una manicure elegante e raffinata. Con il passare degli anni, la pelle delle mani cambia: possono comparire macchie, rughe, secchezza e vene più evidenti. La scelta dei colori di smalto dopo i 50 anni può aiutare a valorizzare l’incarnato e rendere lo sguardo sulle mani più armonioso. Non esistono colori vietati a una determinata età. Tuttavia, secondo i consigli delle esperte di manicure, alcune tonalità e finiture possono creare un effetto ottico più fresco e luminoso. Ecco quali scegliere. I colori di smalto più indicati dopo i 50 anni 1. Rosa cipria e nude rosato …