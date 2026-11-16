Ingrandire gli occhi solo con il trucco, ecco i segreti

Occhi più grandi, luminosi e uno sguardo magnetico senza ricorrere a trattamenti estetici: bastano pochi prodotti e alcune tecniche di make-up per ottenere un risultato sorprendente.
Non tutte hanno occhi grandi e profondi, ma con il trucco giusto per ingrandire gli occhi è possibile creare un effetto ottico capace di valorizzare lo sguardo. Il segreto è scegliere colori, sfumature e piccoli accorgimenti che donano maggiore apertura.
Dal mascara alla matita color burro, passando per ombretti luminosi ed eyeliner, ecco come realizzare un make-up occhi semplice e naturale che faccia apparire lo sguardo più ampio e riposato.
Come ingrandire gli occhi con il trucco: 7 segreti da provare
1. Utilizzare il piegaciglia
Le ciglia incurvate aprono immediatamente lo sguardo. Utilizzate il piegaciglia prima del mascara, esercitando una pressione delicata per evitare di danneggiare le ciglia.
2. Applicare la matita color burro
Uno dei trucchi più efficaci consiste nell’applicare una matita beige chiaro nella rima interna inferiore. Questo piccolo accorgimento crea un effetto ottico che fa sembrare gli occhi più grandi.
3. Scegliere il mascara giusto
Preferite un mascara allungante e incurvante. Concentrate il prodotto sulle ciglia centrali per uno sguardo più aperto oppure su quelle esterne per un effetto allungato.
4. Illuminare l’angolo interno
Applicate un ombretto champagne o perlato nell’angolo interno dell’occhio. Il punto luce rende lo sguardo immediatamente più fresco e luminoso.
5. Evitare la matita nera troppo marcata
Una linea nera spessa lungo tutta la rima interna inferiore può far sembrare gli occhi più piccoli. Meglio sfumare un ombretto marrone sotto le ciglia.
6. Disegnare un eyeliner sottile
Tracciate una linea sottile vicino alle ciglia superiori, terminando con una piccola codina rivolta verso l’alto. Evitate tratti troppo spessi.
7. Valorizzare le sopracciglia
Sopracciglia ordinate e leggermente sollevate contribuiscono ad aprire lo sguardo. Pettinatele verso l’alto e riempite delicatamente eventuali zone rade.
Il segreto finale? Applicare ombretti chiari sulla palpebra mobile e sfumature leggermente più scure sopra la piega naturale. Bastano pochi minuti per ottenere occhi visivamente più grandi, luminosi e valorizzati, senza cambiare i propri lineamenti.