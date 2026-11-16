Ingrandire gli occhi solo con il trucco, ecco i segreti

Occhi più grandi, luminosi e uno sguardo magnetico senza ricorrere a trattamenti estetici: bastano pochi prodotti e alcune tecniche di make-up per ottenere un risultato sorprendente. Non tutte hanno occhi grandi e profondi, ma con il trucco giusto per ingrandire gli occhi è possibile creare un effetto ottico capace di valorizzare lo sguardo. Il segreto è scegliere colori, sfumature e piccoli accorgimenti che donano maggiore apertura. Dal mascara alla matita color burro, passando per ombretti luminosi ed eyeliner, ecco come realizzare un make-up occhi semplice e naturale che faccia apparire lo sguardo più ampio e riposato. Come ingrandire gli occhi con il trucco: 7 segreti da provare 1. Utilizzare il piegaciglia Le ciglia incurvate aprono immediatamente lo sguardo. Utilizzate il …