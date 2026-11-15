Alluce valgo: come intervenire prima che sia troppo tardi, zero chirurgia

L’alluce valgo può provocare dolore, gonfiore e difficoltà nel camminare. Intervenire ai primi sintomi è importante: esistono rimedi non chirurgici che aiutano a ridurre i disturbi e migliorare la qualità della vita. L’alluce valgo è una deformità del piede caratterizzata dalla deviazione dell’alluce verso le altre dita e dalla comparsa di una sporgenza ossea alla sua base. Può peggiorare progressivamente, provocando infiammazione, callosità e difficoltà nell’indossare le scarpe. La buona notizia è che non sempre serve un intervento chirurgico. Nei casi lievi, oppure quando il dolore è contenuto, alcuni accorgimenti possono alleviare i sintomi. Tuttavia, è importante sapere che nessun trattamento conservativo garantisce la correzione definitiva della deformità. Alluce valgo: i rimedi senza chirurgia Il primo passo è ridurre la …