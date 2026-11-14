Come riconoscere gli sconti veri nei negozi e online, evitando le truffe

Saldi, promozioni e offerte imperdibili: ma quanto si risparmia davvero? Ecco come riconoscere gli sconti autentici, individuare i prezzi gonfiati ed evitare le truffe nei negozi e online. Quando arrivano i saldi, le vetrine si riempiono di cartellini colorati e percentuali allettanti. Tuttavia, non tutte le offerte garantiscono un risparmio reale. Conoscere alcune semplici regole permette di distinguere uno sconto vero da una promozione ingannevole. Anche gli acquisti online richiedono attenzione. Prezzi estremamente bassi, siti poco conosciuti e offerte a tempo possono nascondere insidie. Prima di acquistare è fondamentale verificare alcuni dettagli. Come riconoscere gli sconti veri: le regole da conoscere In Italia, secondo il Codice del Consumo, negli annunci di riduzione del prezzo il riferimento deve essere generalmente il …