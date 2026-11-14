Come riconoscere gli sconti veri nei negozi e online, evitando le truffe

Saldi, promozioni e offerte imperdibili: ma quanto si risparmia davvero? Ecco come riconoscere gli sconti autentici, individuare i prezzi gonfiati ed evitare le truffe nei negozi e online.
Quando arrivano i saldi, le vetrine si riempiono di cartellini colorati e percentuali allettanti. Tuttavia, non tutte le offerte garantiscono un risparmio reale. Conoscere alcune semplici regole permette di distinguere uno sconto vero da una promozione ingannevole.
Anche gli acquisti online richiedono attenzione. Prezzi estremamente bassi, siti poco conosciuti e offerte a tempo possono nascondere insidie. Prima di acquistare è fondamentale verificare alcuni dettagli.
Come riconoscere gli sconti veri: le regole da conoscere
In Italia, secondo il Codice del Consumo, negli annunci di riduzione del prezzo il riferimento deve essere generalmente il prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, salvo specifiche eccezioni.
Questo significa che un commerciante non può semplicemente aumentare il prezzo poco prima dei saldi per far apparire maggiore il ribasso.
Come evitare i falsi sconti nei negozi
- Controllare il cartellino: verificare il prezzo precedente, quello scontato e la percentuale dichiarata.
- Confrontare i prezzi: osservare il costo dell’articolo anche prima dell’inizio delle promozioni.
- Verificare lo sconto: calcolare il ribasso effettivo rispetto al prezzo di riferimento.
- Conservare lo scontrino: è importante per eventuali contestazioni e per esercitare i diritti previsti dalla legge.
Come riconoscere le truffe negli acquisti online
- Verificare il sito: controllare indirizzo internet, identità del venditore e recapiti.
- Diffidare delle offerte esagerate: prezzi incredibilmente bassi possono essere un campanello d’allarme.
- Controllare le recensioni: cercare valutazioni indipendenti e verificare eventuali segnalazioni.
- Scegliere pagamenti protetti: preferire sistemi che offrano strumenti di contestazione.
- Confrontare più negozi: verificare il prezzo dello stesso prodotto presso altri rivenditori.
Attenzione: il lucchetto HTTPS indica una connessione cifrata, ma non garantisce che il negozio sia affidabile.
Il consiglio per risparmiare davvero è non lasciarsi convincere soltanto dalle percentuali di sconto. Valutare il prezzo finale, controllare il venditore e acquistare senza fretta permette di evitare brutte sorprese.