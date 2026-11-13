Chi fa albero in anticipo, si dice sia felice

Fare l’albero di Natale già a novembre potrebbe essere un piccolo segreto per sentirsi più felici. Secondo alcune interpretazioni psicologiche, addobbare casa in anticipo risveglia ricordi piacevoli, entusiasmo e voglia di festeggiare. C’è chi aspetta rigorosamente l’8 dicembre e chi, invece, non resiste alla tentazione di tirare fuori palline, lucine e decorazioni già a novembre. Ma perché alcune persone desiderano anticipare il Natale? La psicologia suggerisce una spiegazione legata alla nostalgia, ai ricordi dell’infanzia e al benessere emotivo. Lo psicologo Steve McKeown ha spiegato che le decorazioni natalizie possono aiutare a ritrovare emozioni positive associate all’infanzia. Preparare l’albero in anticipo potrebbe quindi favorire il buonumore, anche se non esistono prove definitive che chi lo fa sia necessariamente più felice degli …