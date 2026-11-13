Chi fa albero in anticipo, si dice sia felice

Fare l’albero di Natale già a novembre potrebbe essere un piccolo segreto per sentirsi più felici. Secondo alcune interpretazioni psicologiche, addobbare casa in anticipo risveglia ricordi piacevoli, entusiasmo e voglia di festeggiare.
C’è chi aspetta rigorosamente l’8 dicembre e chi, invece, non resiste alla tentazione di tirare fuori palline, lucine e decorazioni già a novembre. Ma perché alcune persone desiderano anticipare il Natale? La psicologia suggerisce una spiegazione legata alla nostalgia, ai ricordi dell’infanzia e al benessere emotivo.
Lo psicologo Steve McKeown ha spiegato che le decorazioni natalizie possono aiutare a ritrovare emozioni positive associate all’infanzia. Preparare l’albero in anticipo potrebbe quindi favorire il buonumore, anche se non esistono prove definitive che chi lo fa sia necessariamente più felice degli altri.
Perché fare l’albero di Natale in anticipo ci rende più felici?
Le decorazioni natalizie possono influenzare il nostro stato d’animo in diversi modi. Non si tratta soltanto di rendere più bella la casa, ma di creare un’atmosfera capace di evocare sensazioni piacevoli.
- Risvegliano i ricordi dell’infanzia: luci e addobbi possono riportare alla mente momenti felici trascorsi in famiglia.
- Aiutano ad allontanare lo stress: dedicarsi alle decorazioni offre una pausa dalle preoccupazioni quotidiane.
- Favoriscono la nostalgia positiva: le tradizioni permettono di sentirsi più vicini alle persone care.
- Creano entusiasmo: preparare la casa prolunga il piacere dell’attesa delle festività.
Le decorazioni natalizie possono migliorare anche i rapporti con gli altri
Un’interessante ricerca pubblicata sul Journal of Environmental Psychology ha evidenziato che le decorazioni natalizie esterne possono influenzare positivamente la percezione di cordialità e socievolezza degli abitanti di una casa.
Questo significa che addobbare la propria abitazione può comunicare accoglienza e disponibilità, contribuendo a creare un’atmosfera piacevole anche per chi ci circonda.
Quando è meglio fare l’albero di Natale?
Non esiste una data giusta per tutti. Alcune persone amano anticipare le decorazioni, mentre altre preferiscono rispettare la tradizione dell’8 dicembre. Per qualcuno, inoltre, il Natale può evocare ricordi malinconici.
Il vero segreto è vivere le feste secondo i propri desideri. Se preparare l’albero a novembre regala serenità e allegria, non c’è motivo di aspettare dicembre.