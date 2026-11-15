Black Friday di novembre 2026, quanto spenderanno davvero gli italiani

Il Black Friday di novembre 2026 si avvicina e gli italiani sono pronti a fare acquisti. Ma quanto spenderanno davvero? Una nuova indagine rivela numeri sorprendenti e mette in guardia dai falsi sconti. Il Black Friday 2026 arriverà venerdì 27 novembre, dando ufficialmente il via alla stagione delle grandi promozioni. Negozi fisici e piattaforme online proporranno offerte su abbigliamento, tecnologia, elettrodomestici e prodotti per la casa. Secondo una recente indagine di Altroconsumo, condotta su 2.017 consumatori, l’83% degli intervistati intende approfittare del Black Friday. La spesa media prevista da chi acquisterà è di 246 euro, ma non tutti sanno riconoscere le offerte realmente convenienti. Black Friday di novembre: cosa compreranno gli italiani? Le categorie più desiderate sono abbigliamento, scarpe e …