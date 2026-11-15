Black Friday di novembre 2026, quanto spenderanno davvero gli italiani

Il Black Friday di novembre 2026 si avvicina e gli italiani sono pronti a fare acquisti. Ma quanto spenderanno davvero? Una nuova indagine rivela numeri sorprendenti e mette in guardia dai falsi sconti.
Il Black Friday 2026 arriverà venerdì 27 novembre, dando ufficialmente il via alla stagione delle grandi promozioni. Negozi fisici e piattaforme online proporranno offerte su abbigliamento, tecnologia, elettrodomestici e prodotti per la casa.
Secondo una recente indagine di Altroconsumo, condotta su 2.017 consumatori, l’83% degli intervistati intende approfittare del Black Friday. La spesa media prevista da chi acquisterà è di 246 euro, ma non tutti sanno riconoscere le offerte realmente convenienti.
Black Friday di novembre: cosa compreranno gli italiani?
Le categorie più desiderate sono abbigliamento, scarpe e accessori, scelti dal 58% degli aspiranti acquirenti. Seguono tecnologia e dispositivi elettronici con il 33%, mentre il 27% punta sui piccoli elettrodomestici.
Gli acquisti saranno soprattutto digitali: il 67% prevede di comprare prevalentemente oppure esclusivamente online.
Il rischio dei falsi sconti
Il dato più sorprendente riguarda la conoscenza delle regole sui prezzi. Soltanto l’1,4% degli intervistati individua correttamente le informazioni obbligatorie negli annunci di riduzione.
In generale, il prezzo di riferimento deve corrispondere al più basso applicato nei 30 giorni precedenti la promozione, salvo specifiche eccezioni previste dalla normativa.
Come risparmiare davvero durante il Black Friday
- Confrontare i prezzi: verificare il costo dello stesso articolo presso diversi rivenditori.
- Controllare gli sconti: non fidarsi soltanto delle percentuali pubblicizzate.
- Stabilire un budget: decidere in anticipo la cifra massima da spendere.
- Preparare una lista: acquistare preferibilmente prodotti realmente necessari.
- Verificare i siti: controllare affidabilità del venditore, condizioni di vendita e modalità di pagamento.
Attenzione anche agli acquisti impulsivi: dall’indagine emerge che nel 2025 il 35% degli acquirenti ha comprato prodotti non programmati, non necessari oppure ha superato il budget previsto.
Il vero risparmio del Black Friday non consiste nell’acquistare più prodotti possibile, ma nello scegliere soltanto ciò che serve, verificando attentamente la convenienza delle offerte.