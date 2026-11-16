Oroscopo di oggi 16 novembre, scopri l’amore, la fortuna e il successo

Lunedì 16 novembre 2026, le stelle accendono entusiasmo, passione e voglia di cambiamento. Scopri cosa riserva l’oroscopo di oggi ai dodici segni zodiacali tra amore, lavoro, fortuna e benessere.
La Luna in Acquario stimola creatività e nuove idee, mentre l’incontro tra Marte e Giove in Leone porta una forte carica di energia. Sarà un lunedì vivace, ma non mancheranno alcune tensioni.
L’oroscopo del 16 novembre invita a iniziare la settimana con determinazione, evitando decisioni impulsive e dedicando attenzione ai rapporti personali.
Oroscopo di oggi: le previsioni dei 12 segni
Ariete
Energia e determinazione vi accompagnano. Sul lavoro arrivano occasioni interessanti, mentre in amore serve maggiore comprensione. Ottimo momento per fare movimento.
Toro
Qualche tensione potrebbe rendervi nervosi. Evitate discussioni inutili e concentratevi sugli obiettivi. In amore cercate tranquillità e dialogo.
Gemelli
Giornata favorevole per comunicazione e incontri. Le vostre idee conquistano attenzione. Possibili novità professionali e piacevoli sorprese sentimentali.
Cancro
La sensibilità aumenta. Affrontate gli impegni con calma e non lasciatevi condizionare dai giudizi altrui. La serata favorisce il relax.
Leone
Marte e Giove aumentano ambizione e desiderio di protagonismo. Attenzione però all’impulsività. In amore evitate atteggiamenti troppo autoritari.
Vergine
Precisione e organizzazione vi aiutano a risolvere questioni importanti. Buone prospettive lavorative. Dedicate maggiore attenzione al riposo.
Bilancia
Le stelle favoriscono amore e relazioni. Possibili incontri interessanti e chiarimenti positivi. Ritrovate entusiasmo e voglia di condividere nuovi progetti.
Scorpione
Grande intuito, ma qualche tensione familiare. Evitate risposte impulsive e concentratevi sulle priorità. In amore serve pazienza.
Sagittario
Entusiasmo e ottimismo caratterizzano la giornata. Nuove opportunità professionali e incontri stimolanti. Bene anche l’attività fisica.
Capricorno
La concretezza vi permette di ottenere risultati. Organizzate gli impegni senza trascurare gli affetti. Possibili soddisfazioni economiche.
Acquario
Con la Luna nel segno cresce il desiderio di libertà. Creatività e nuove idee vi rendono protagonisti. Evitate però decisioni affrettate.
Pesci
Una giornata dedicata alle emozioni. Sul lavoro occorre maggiore concentrazione, mentre in amore torna il desiderio di romanticismo.
Il consiglio delle stelle: affrontate questo lunedì con fiducia, senza perdere equilibrio e serenità. Le previsioni astrologiche sono un piacevole intrattenimento.