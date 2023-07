Mangiare sano, sì. Ma non senza qualche astuzia: cosa fare durante i pasti per essere in forma

Sapevi che un’alimentazione sana non è l’unico accorgimento utile alla linea? Ecco qualche consiglio furbo per non ingrassare mangiando.

La forma fisica è un argomento al centro dell’attenzione ormai da decenni e tutti siamo consapevoli dell’importanza di una dieta sana ed equilibrata abbinata al movimento costante per evitare di mettere su chili superflui. Questi due aspetti hanno un ruolo fondamentale anche riguardo alla salute, quindi non andrebbero mai trascurati.

Sono moltissime le persone che, approfittando della bella stagione, cercano in questo periodo di buttare giù qualche chilo, ma sarebbe sbagliato pensare che per ottenere tale risultato si debba fare troppe rinunce. Secondo il celebre dottor Michael Greger, autore del libro Contro le diete. Come evitare sacrifici, vivere sani e dimagrire lo stesso, il dimagrimento è possibile anche grazie ad alcune ‘strategie’.

Addio grandi rinunce a tavola: i comportamenti che facilitano la perdita di peso

Il volume illustra una serie di comportamenti pratici che le persone possono adottare per migliorare i risultati della dieta. Fermo restando che i cibi da prediligere sono comunque quelli comunemente riconosciuti come sani ed ipocalorici (legumi, frutta, verdura, ecc.), alcuni trucchetti possono aiutare a perdere peso.

Il New York Post ha dedicato un articolo ai suggerimenti contenuti nel libro del dott. Greger elencandone almeno 5 davvero interessanti.

Prima di iniziare a mangiare, bevi due bicchieri d’acqua fredda: l’acqua rende il metabolismo più veloce e se fredda ancora di più. Questo perché, dovendola bere a piccoli sorsi, l’organismo svolgerà un lavoro ulteriore per adeguare il liquido alla sua temperatura.

Niente distrazioni a tavola: secondo alcune ricerche, radio, tv, cellulari e altri dispositivi simili portano a mangiare quantità maggiori di cibo rispetto a chi mangia in silenzio.

Mangia piano: ogni pasto dovrebbe durare come minimo una ventina di minuti al fine di sentirsi più sazi prima. Masticare a lungo e fare morsi più piccoli aiuterebbe la digestione e il punto vita.

Mangia un’insalata, una mela o una zuppa di verdure prima del pasto: come dimostrato da due diversi studi, le persone che prima di un piatto di pasta hanno consumato uno di questi tre cibi, dopo sono state portate a mangiare meno pasta e quindi hanno assunto meno calorie.

Condisci i cibi con l’aceto (meglio se di sidro di mele): nel libro il dott. Greger spiega che questo alimento, essendo acido, contribuisce ad equilibrare i livelli di zucchero nel sangue evitando così la spinta verso pericolosi fuori pasto. Due cucchiai ad ogni pasto sono la dose perfetta.