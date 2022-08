MTV censura i Maneskin? E intanto la gente parla

Con la canzone ‘I wanna be your slave’, i Maneskin si sono aggiudicati uno dei premi MTV VMA più prestigiosi. Ed è la prima volta che un gruppo italiano porta a casa un riconoscimento del genere. La band italiana ha vinto nella categoria ‘Miglior video alternativo‘ e alla fine della premiazione si è esibita in una performance di ‘Supermodel’. E a quanto pare il perizoma di Damiano e il seno di Victoria coperto con una stellina hanno ”costretto” la regia a inquadrature panoramica che qualcuno ha bollato come censura.

Censura sui Maneskin o problemi tecnici?

Foto MTV | Esibizione dei Maneskin al MTV VMA

Il perizoma di Damiano e l’abito di Victoria che lasciava intravedere il seno “avrebbero in qualche modo condizionato la diretta con inquadrature da lontano e sul pubblico”. Questo è quanto sostengono i fan della band che hanno notato la scelta della regia di tenersi lontano dal palco dell’MTV VMA dove i Maneskin si stavano esibendo. Insomma, la censura ai Maneskin è stata notata!

Quale sia stata la motivazione non è ancora chiaro, certamente l’account ufficiale MtvNews su Twitter ha postato un video dell’esibizione in cui Damiano agita il Lato B in tutta la sua essenza, con un commento spiritoso: “Ti abbiamo visto”.

Ad ogni modo, i Maneskin, super felici per il riconoscimento, hanno posato in total Gucci, come oramai ci hanno abituato da quando è partita la collaborazione della band con Gucci Aria.