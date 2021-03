In questi ultimi anni abbiamo visto fiorire le collaborazioni tra brand, anche molto diversi tra loro, e maison di moda e artisti. Soprattutto nell’ultimo periodo, l’interesse per i cantanti da parte delle case di moda è cresciuto esponenzialmente. Basti pensare all’interesse verso artisti come Achille Lauro, che ormai da diverso tempo collabora con Gucci, o Sfera Ebbasta, che ha realizzato una capsule collection con Dolce & Gabbana. Gli ultimi, in ordine cronologico, a collaborare sono Maison Margiela e il rapper estone Tommy Cash.

La collezione, sicuramente molto particolare, vede come pezzo forte le pantofole a forma di pagnotta, nate nel 2019 e parte di una mostra con Rick Owens. Quindi, quasi due anni dopo, Tommy Cash con la collaborazione con Maison Margiela rilancia le sue pantofole super particolari (e senza data di scadenza).

Maison Margiela x Tommy Cash: i capi più belli della collezione

Le pantofole carboidrati friendly, però, non sono l’unico stravagante oggetto della collezione Maison Margiela x Tommy Cash. Vediamo alcuni degli articoli, disponibili sullo shop del rapper, di questa incredibile e stravagante capsule collection.

Noodles

Vi sareste mai immaginati di poter acquistare un pacco di noodles di lusso firmati da Maison Margiela? Probabilmente no, ma da oggi potete farlo. Infatti, tra i vari articoli della collezione, è presente anche questa lussuosa confezione di ramen che offre “il gusto Haute Couture a pasti veloci senza bisogno di uscire di casa”.

Foto Tommy Cash shop | Noodles

Felpa a righe

Con questa felpa torniamo ad uno stile più sobrio. Perfetta da abbinare alle ciabatte di pane, questa felpa in lana e acrilico è un omaggio di Tommy Cash e Maison Margiela al grande Kurt Cobain.

Foto Tommy Cash shop | Sweater

Maglietta nera

Continuando a parlare di semplicità, anche la t-shirt di questa insolita collaborazione è super cool. Inoltre, è ispirata ai mega bazar degli anni ’90 dell’Est Europa, caratterizzati dai capi fake e a buon mercato.

Foto Tommy Cash shop | t-shirt

Quella tra Maison Margiela e Tommy Cash, a giudicare dai capi della capsule collection, potrebbe essere una delle collezioni più interessanti (e richieste) del 2021. Noi ce ne siamo già letteralmente innamorate.