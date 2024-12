I maglioni di lana nell’asciugatrice potrebbero rovinarsi e restringersi, ecco cosa devi fare

Uno degli elettrodomestici più ricercati nel periodo invernale è proprio l’asciugatrice. Questo tipo di prodotto ti permette di ottenere capi d’abbigliamento asciutti nel giro di poco, senza doverli stendere e aspettare anche svariati giorni prima che siano completamente asciutti.

Inoltre, lo stendino in casa, specialmente nei mesi freddi, potrebbe aumentare l’umidità all’interno delle stanze e di conseguenza portare non poche problematiche.

Ecco perché l’asciugatrice è senza ombra di dubbio uno degli elettrodomestici più desiderati quando arriva l’inverno, inoltre è possibile posizionarla sopra la lavatrice e ottimizzare così gli spazi. Nonostante sia facile da usare, è fondamentale capire bene quale tipo di programma utilizzare in base ai capi d’abbigliamento da asciugare.

Infatti, alcuni capi d’abbigliamento sono addirittura sconsigliati da mettere all’interno dell’asciugatrice, quindi probabilmente ti starai chiedendo se anche i maglioni di lana si possono asciugare in asciugatrice. Ecco cosa devi sapere a riguardo per evitare di buttare via un capo d’abbigliamento di qualità che ti permette di rimanere al caldo nei mesi più freddi!

I maglioni di lana si possono asciugare in asciugatrice?

La lana rientra tra i materiali più delicati in assoluto da trattare con determinate attenzioni. Se lavata o asciugata in maniera errata potrebbe restringersi anche di molto, ecco quindi qualche suggerimento per evitare problemi durante l’asciugatura.

Innanzitutto controlla l’etichetta, quindi assicurati a quanti gradi può essere lavato il capo d’abbigliamento e soprattutto se può entrare in asciugatrice. Solitamente i capi in lana possono essere asciugati all’interno dell’elettrodomestico senza problemi, purché vengano seguite alcune accortezze.

La tua asciugatrice avrà sicuramente un programma dedicato ai capi in lana, se non trovi questa dicitura specifica potrai notare la scritta “capi delicati”. Attiva quindi quel programma per far asciugare i tuoi capi in lana, che ti suggeriamo di far asciugare senza mettere all’interno altre tipologie di tessuto.

Per ridurre l’elettricità statica ti consigliamo di inserire all’interno del cestello delle palline in lana o in plastica, accessori che aiuteranno a far circolare al meglio l’aria tra gli indumenti.

Inoltre è importante sapere che è importante non sovraccaricare mai l’asciugatrice specialmente quando devi mettere ad asciugare i tuoi capi in lana.

L’ultimo step riguarda proprio la fine del programma di asciugatura: nel momento in cui il tuo elettrodomestico inizia a suonare, rimuovi subito i tuoi vestiti dall’asciugatrice. Piegali e riponili nel tuo guardaroba senza attendere a lungo. Questo è uno step importantissimo per evitare danni ai tuoi capi in lana!

Non dimenticare di pulire la tua asciugatrice con cura, solo così potrai ottenere degli ottimi risultati!