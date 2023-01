Cos’è la Lucky Girl Syndrome che spopola su TikTok e i suoi effetti

Il pensiero positivo è quello che sta spopolando su TikTok. Si tratta della nuova tendenza social che ha conquistato giovanissime e persone più adulte, con la sua filosofia piuttosto basilare ma altrettanto convincente della Lucky Girl Syndrome.

Dunque, oltre a movimenti sulla bellezza come il Buccal fat removal o ai workout casalinghi come il metodo 12-3-30 diventato popolare grazie a TikTok, ecco che a fare successo sui social è la formulazione di pensieri positivi che portano al realizzarsi di eventi positivi, così come anche con i pensieri negativi.

Cos’è il pensiero positivo virale

Cos’è la Lucky Girl Syndrome che spopola su TikTok – Foto Pixabay/ Claudio_Scott

L’hashtag #LuckySyndromeGirl, al momento ha oltre 117 milioni di visualizzazioni e il trend non sembra destinato a fermarsi. La convinzione che il pensare positivo funzioni è molto diffusa.

Si basa su alcune semplici convinzioni che bisogna ripetersi in continuazione per sbloccare la propria fortuna: “Sono una ragazza fortunata”, “Tutto va alla grande”, “Ottengo sempre ciò che voglio”. È il ripetersi di questi ritornelli che riempiono di fiducia in sé stessi, che in pratica favoriscono e aiutano il realizzarsi stesso di questi eventi fortunati.

Attenzione alla non realizzazione della fortuna

Il rischio di questa tendenza è nella troppa convinzione. Cioè, il rischio che si prenda troppo sul serio questi principi rischiando di non accettare che la cosa possa non realizzarsi e che si arrivi alla colpevolizzazione della vittima, cioè che il non realizzarsi qualcosa sia dovuto ad una colpa personale.

La cosa importante è prendere tutto con la giusta leggerezza e ironia. Se ci si convince cioè di essere fortunati e di meritare in qualche modo eventi positivi e poi questi non accadono, il rischio è quello di cercare fin troppo seriamente in sé stessi le ragioni di quella disfatta, colpevolizzandosi o non ritenendosi all’altezza. In realtà il concetto di fortuna è decisamente aleatorio e le cose sono soggette a dinamiche sociali snaturate che sono più grandi di noi. Questo non bisogna mai dimenticarlo.