Loredana Lecciso si sfoga: Al Bano ha fatto una scelta tra lei e Romina per evitare problemi

Loredana Lecciso si è recentemente sfogata parlando di Albano e dei suoi rapporti con Romina Power. Ecco cosa ha detto la donna.

La showgirl ha appunto raggiunto la popolarità nel piccolo schermo dopo l’inizio della sua relazione con il cantante pugliese Albano. I due hanno infatti iniziato una storia dopo la separazione di lui dall’ex moglie Romina Power, da cui ha anche avuto i suoi primi quattro figli. Loredana gli ha invece dato la gioia dei suoi ultimogeniti Jasmine e Albano Jr. Lei è inoltre mamma di Brigitta, che è nata dalla sua precedente relazione con Fabio Cazzato.

Virale è diventato lo sfogo della Lecciso su quanto accaduto recentemente: perché non era infatti presente alla festa di Albano per i suoi 80 anni? E’ stata proprio lei a rompere il silenzio a riguardo.

Loredana Lecciso e lo sfogo sul web: Albano ha dovuto scegliere tra lei e Romina

Il suo volto è apparsa per la prima volta in tv moltissimi anni fa, quando iniziò da poco la relazione tra lei e Albano. La loro storia è infatti stata molto chiacchierata in quel periodo, ed è stata al centro dell’attenzione mediatica per molto tempo. Ultimamente le acque si sono calmate, dato che la Lecciso ha preferito restare nella riservatezza e dedicarsi alla sua famiglia e ai suoi hobby.

“Avevo bisogno di un po’ di normalità“, ha infatti detto in un’intervista rilasciata per Adnkronos. La stessa si è inoltre definita una donna matura, ma anche molto fragile e sensibile. “Mi hanno sempre dipinta come una donna aggressiva ma non sono così“, ha continuato lei. A tal proposito si è sfogata e ha svelato il motivo della sua assenza durante i festeggiamenti per gli 80 anni di Albano tenutisi all’Arena di Verona. A quanto pare, Loredana avrebbe voluto prenderne parte e aveva anche accettato di salire su quel palcoscenico insieme alla sua famiglia. “Lui voleva che fossimo tutti lì“, ha infatti detto lei, “ma la sua ex moglie non fece altrettanto“. La showgirl avrebbe così deciso, con grande dispiacere, di non andarci per non creare problemi al suo compagno.

La Lecciso ha inoltre confessato di essere molto stanca delle voci che circolano sul loro conto ormai da anni. “Basta con questa storia del ménage à trois, è un’invenzione mediatica“, ha infatti voluto chiarire la donna, “Sono i fatti quelli che contano“. Ha così raccontato di non aver mai avuto alcun problema con Romina Power e con la sua famiglia, e di aver provato inizialmente ad avere rapporti con loro. “Non è stato possibile e non per colpa mia“, ha ammesso lei, “Sono stanca di passare per la rovina famiglie”.