Londra, alla scoperta della più grande attrazione turistica: sarà aperta nel 2027 ed è legata alla guerra

A Londra è stato iniziato un progetto ambizioso: inaugurare entro il 2027 la più grande attrazione turistica mai vista. Di cosa si tratterà?

Londra, città di storia e letteratura, tra realtà e fantasia. Una delle metropoli più grandi del mondo che si accinge a muovere i passi in un progetto altrettanto grande: costruire la più grande attrazione turistica mai vista entro il 2027. Sembra un’impresa davvero impossibile ma i londinesi hanno già programmato tutto e sappiamo già che quest’attrazione turistica sarà legata principalmente alla Seconda Guerra Mondiale. E non solo, perché dietro all’enorme struttura che dovrebbe essere inaugurata tra tre anni esatti entrano in ballo anche le spie.

Sembra tutto uscito da un film di James Bond, ed effettivamente è proprio l’argomento che andiamo a trattare oggi ad aver fatto da ispirazione per i film della spia più famosa del mondo. Nel sottosuolo di Londra, proprio dal centro della città, si estende un’enorme rete di tunnel sotterranei, usati da Winston Churchill al tempo della guerra e che potrebbero diventare un’attrazione turistica senza precedenti. I Kingsway Exchange tunnels sono composti da 8.000 metri quadrati di labirinti che si snodano a 40 metri di profondità; vennero usati come base sotterranea dell’MI6 durante la Guerra e fino a poco tempo fa l’area era stata secretata da atti ufficiali.

Londra: nel 2027 aprirà l’attrazione turistica più grande di sempre

Inizialmente i tunnel furono costruiti a partire dall’ottobre del 1940 e utilizzati come rifugio contro i bombardamenti, ma nel giro di pochi anni divenne una base essenziale per lo Stato. La rete di sotterranei venne infatti rinominata ‘London Civil Defence Regional and Ministry of Works’ ma la verità è che al loro interno si nascondeva un centro di ricerca per le Operazioni Speciali, una piccola branca dell’MI6, i servizi segreti britannici. Nei tunnel sono stati conservati oltre 400 tonnellate di documenti segreti, inoltre ospita anche un bar del tutto legale, che probabilmente riforniva le spie dei tanti amati alcolici alla sera.

Adesso London Tunnels LTD vuole far rivivere questi anfratti sotterranei e trasformarli in un’attrazione turistica che racconti la storia della Londra segreta tra la Seconda Guerra Mondiale e la Guerra Fredda. Il progetto non è ancora stato approvato, per quello bisognerà aspettare Novembre, ma Angus Murray, il banchiere australiano dietro la London Tunnels LTD, è sicuro che questo verrà approvato. Secondo quanto riportato dal ‘The Guardian’, l’uomo ha dichiarato: “Vogliamo lavorare con i residenti per fare diventare il progetto una realtà e non vediamo l’ora di sentire i loro pareri sul progetto finale”.