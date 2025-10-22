Lo chiami gateau o gattò? | in ogni caso è questo il piatto più preparato dagli italiani

Gateau di patate, o gattò: la ricetta più amata d’Italia. Soffice, dorato e filante, un classico che fa felici grandi, piccoli e non tramonta mai!

Gateau di patate: a casa mia si chiama gattò e i bambini ne vanno pazzi! Non so tu come lo chiami, fatto sta che è stato ed è ancora oggi, il piatto più preparato dagli italiani!

Non so tu, ma a casa mia il profumo del gateau di patate lo adorano tutti, è l’unico capace di farli correre a tavola senza chiamarli. Ti posso dire, che è in pratica il momento più felice della settimana, quello in cui si spegne la tv, ci si siede tutti insieme e si sente lo scricchiolio della crosticina dorata mentre la forchetta affonda nel mix di patate, prosciutto e formaggio.

In realtà, ogni famiglia ha la sua versione speciale! C’è chi lo fa con la mortadella, chi con il salame, chi abbonda di formaggio fino a farlo colare fuori e chi preferisce un ripieno, piuttosto che mescolare i tocchetti. Io lo preparo come me l’ha insegnato mia nonna, con pochi ingredienti semplici ma tanta, tanta bontà ma con una piccola differenza. Ebbene si, mentre lei lo cuoceva in forno, io ho provato la versione in friggitrice ad aria e devo dire che è pazzesca. Crosticina ancora più croccante, cottura impeccabile e soprattutto velocissima.

Che sia gateau o gattò, non c’è piatto più gustoso di questo!

Insomma diciamolo pure, questo si che è uno di quei piatti che non stancano mai. Ottimo appena sfornato, ancora più buono il giorno dopo, tiepido o a temperatura ambiente. Quindi accendi il forno e allaccia il grembiule, che in pochi passaggi ti porto in cucina con me e prepareremo la versione moderna del “gattò” di patate. Iniziamo!

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 20-25 minuti in friggitrice ad aria a 180 gradi

Ingredienti per il Gateau di patate

Per 4 persone

Teglia da 22 cm

750 g di patate

3 uova

Olio extravergine d’oliva q.b.

Sale q.b.

Pepe q.b.

60 g di parmigiano grattugiato

80 g di prosciutto cotto a tocchetti

100 g di provola a tocchetti

Pangrattato q.b.

Come si prepara il Gateau di patate

Inizia lavando le patate e mettile a bollire con la buccia in acqua salata. Ci vorranno circa 30 minuti, giusto il tempo di ammorbidire bene la polpa. Appena sono pronte, scolale, pelale e schiacciale ancora calde con lo schiacciapatate. Aggiungi alle patate i tuorli, il parmigiano, sale, una bella macinata di pepe, prosciutto e provola a tocchetti, mescolando tutto con una forchetta o le mani. Dovrai ottenere un impasto morbido ma compatto, quello che in pratica già ti fa venire voglia di assaggiarlo. Ora arriva la parte divertente, versa il composto nella teglia unta con un po’ di olio e spolverata di pangrattato. Distribuiscilo bene con le mani o il dorso di un cucchiaio, livellando bene la superficie e cospargi la parte superiore con un altro po’ di pangrattato e un po’ di olio. Non ti resta che mettere tutto in friggitrice ad aria o anche in forno ventilato se preferisci, per 20-25 minuti o finché non diventa bello dorato e profumato, vedrai poi che profumo!

Quando lo tiri fuori, aspetta giusto 5 minuti per farlo assestare e impiatta, vedrai che sapore e che crosticina da sogno. Di certo il gâteau o gattò di patate, è il modo più semplice per rendere la cena un piacere per tutti. E se ami i piatti che profumano di casa e fanno felici grandi e piccoli, prova anche la mia parmigiana di zucchine! Una di quelle ricette semplici ma riescono a mettere d’accordo chiunque. Buon appetito!