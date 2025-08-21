Chi ha detto che la parmigiana si fa solo con le melanzane? Provala con le zucchine e non potrai più farne a meno

Prepararla è davvero molto semplice: se vuoi stupire i tuoi amici con un piatto facile ma d’effetto, la parmigiana di zucchine bianca è una ricetta da provare subito. Gli ingredienti necessari per preparare questa ricetta sono davvero pochi, ma garantiscono un risultato sorprendente: zucchine, parmigiano, mozzarella e scamorza affumicata rendono il piatto ancora più profumato e delizioso.

Per concludere in bellezza non potrà mancare la besciamella fatta in casa. Segui il nostro procedimento qui sotto e porterai in tavola un piatto da leccarsi i baffi!

Come preparare una deliziosa parmigiana di zucchine bianca in poco tempo: la ricetta completa

La versione che ti proponiamo può diventare una base perfetta per la tua parmigiana personalizzata. Aggiungi altri ingredienti a piacere, come formaggi, affettati o altri ortaggi, e sorprendi la tua famiglia!

Ingredienti

500 gr di zucchine

150 gr di scamorza affumicata

150 gr di mozzarella

100 gr di parmigiano grattugiato

4 foglie di basilico

sale

Ingredienti per la besciamella

1 lt di latte

100 gr di olio extra vergine di oliva

100 gr di farina 00

1/2 cucchiaino di noce moscata

sale

pepe

Procedimento

La prima cosa da fare è preparare la besciamella. In un pentolino unisci l’olio extra vergine di oliva e la farina, quindi mescola fino a ottenere un composto omogeneo. Aggiungi il latte a filo, mescola con una frusta a mano e porta sul fuoco. Quando la besciamella risulterà densa e priva di grumi, spegni la fiamma. Prendi le zucchine, lavale sotto acqua corrente e asciugale con uno strofinaccio. Tagliale a fettine sottili con l’aiuto di una mandolina. A questo punto puoi decidere se cuocere le zucchine alla griglia o lasciarle crude. Taglia la scamorza a dadini e grattugia il parmigiano. Gli ingredienti per la tua parmigiana bianca di zucchine sono pronti, quindi prendi una pirofila e crea un primo strato di besciamella. Aggiungi le fette di zucchine una accanto all’altra, poi condisci con besciamella, scamorza, mozzarella e parmigiano. Procedi in questo modo fino a quando non avrai terminato tutti gli ingredienti. Concludi con foglie di basilico, un giro d’olio e inforna a 180 gradi per circa 20 – 25 minuti. Attiva la funzione grill per circa 5 minuti così da ottenere una superficie croccante e filante. Sforna, lascia intiepidire per circa 10 minuti, poi porta in tavola la tua parmigiana bianca di zucchine!

La prepari in pochissimo tempo, motivo per cui ti consigliamo questa ricetta come salva cena del weekend. Siamo certi che questa parmigiana piacerà tantissimo anche ai piccoli di casa!