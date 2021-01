In vista del cenone Natale, vi avevamo svelato i segreti per preparare gli spaghetti alle vongole a regola d’arte. Un grande classico della cucina italiana, di cui, questa volta, vi proporremo una variante, che prevede l’aggiunta di un ingrediente invernale che amiamo moltissimo: le cime di rapa. Altrimenti conosciute come “friarielli”, le cime di rapa sono da sempre presenti nella cucina del centro-sud, ma negli ultimi anni hanno conquistato i palati di tutta Italia con il loro sapore peculiare, leggermente amaro e piccante. Oggi, vi spiegheremo, dunque, come preparare le linguine con vongole e cime di rapa a regola d’arte.

Linguine con vongole e cime di rapa: tutti gli ingredienti

Gli ingredienti che vi occorrono per la preparazione di questo piatto sono davvero semplici, quindi la qualità è la vera protagonista della vostra spesa. Il formato della pasta può variare in base ai propri gusti, ma il nostro suggerimento cade sulle linguine, che, a differenza degli spaghetti, non hanno una forma cilindrica, bensì appiattita: in questo modo il sugo riesce a scivolare più facilmente e l’effetto sarà una cremosità, altrimenti difficile da raggiungere. Le cime di rapa devono essere ovviamente freschissime, così come le vongole veraci che dovrete far spurgare in acqua fredda e sale per almeno un’ora, avendo cura di rimuovere qualsiasi traccia di sabbia.

Ingredienti

500 grammi di cime di rapa

1 chilogrammo di vongole veraci

1 spicchio d’aglio

un peperoncino

2 acciughe sott’olio

olio extravergine di oliva, quanto basta

320 grammi di linguine

poca scorza grattugiata di limone biologico

pane raffermo

pecorino grattugiato

Preparazione linguine alle vongole e cime di rapa

Vongole: come eliminare la sabbia e cuocerle in un tegame

Iniziamo ora con la preparazione delle vongole.

Leggi anche Veganuary: il menù perfetto per un gennaio vegano

Mettete in un tegame uno spicchio di aglio e un filo di olio extravergine

fate scaldare e unite le vongole.

Coprite il tegame e fate cuocere a fuoco alto, fino a quando le vongole non si saranno aperte .

. Eliminate quelle rimaste chiuse, togliete i molluschi dai gusci, conservandone alcune intere per decorare il piatto, e filtrate l’acqua delle vongole.

Cime di rapa: come pulirle e farle appassire

A parte pulite le cime di rapa, eliminando i gambi e tagliando con un coltello le cime con i fiori.

e tagliando con un coltello le cime con i fiori. Lavate accuratamente e aggiungetele in una padella con un po’ di olio extravergine , uno spicchio d’aglio , un paio di acciughe sott’olio e un pizzico di peperoncino .

, , e un pizzico di . Aggiungete un mestolo di acqua bollente leggermente salata e lasciatele cuocere , fino a quando non saranno appassite e l’acqua non sarà evaporata.

e l’acqua non sarà evaporata. A questo punto, frullate le cime di rapa con l’acqua delle vongole. Aggiustate di sale, olio e peperoncino e completate con una leggera grattugiata di scorza di limone.

Linguine con vongole e cime di rapa: il tocco finale