L’incubo di tutti è diventato realtà: perché un’intera classe è stata richiamata per ripetere l’esame di maturità

Un’intera classe di un liceo linguistico, dal 20 settembre dovrà ripetere le prove orali della maturità: ecco cos’è successo

Un’intera classe del liceo linguistico Galilei di Spadafora, che era associato al Maurolico di Messina, dal 20 settembre dovrà ripetere le prove orali della maturità. Il fatto ricorda una scena di “Notte prima degli esami” o di “Immaturi”, invece è la realtà.

Gli undici studenti “maturati” dello Spadafora si trovano infatti di fronte alla necessità di ripetere gli esami di maturità già svolti lo scorso giugno. L’episodio inedito è diretta conseguenza di un ricorso presentato dalla famiglia di una delle studentesse, in seguito a presunte irregolarità emerse durante lo svolgimento degli esami. Ecco nei dettagli cos’è accaduto.

Esame di maturità: gli studenti di una classe costretti a ripeterlo, ecco perché

A Messina, presso il liceo Galilei con indirizzo linguistico di Spadafora, dopo un’ispezione da parte dell’Ufficio regionale scolastico, sono state rilevate importanti irregolarità durante la prova orale dell’esame di maturità. Ora, per gli undici studenti del liceo si è materializzato uno degli incubi peggiori: rifare l’esame. Il provvedimento ricorda nelle modalità il film Immaturi, eppure non è una finzione bensì è la realtà.

Il caso è partito dopo la presentazione di ricorso da parte di una studentessa, in seguito alla pubblicazione dei voti finali dell’esame di stato. Secondo la giovane, le votazioni definitive l’avrebbero penalizzata. A finire sotto accusa è stata la prova orale. Per l’intera classe del liceo linguistico, si materializzerà uno tra i peggiori incubi scolastici: ritornare tra i banchi di scuola e sostenere una nuova prova orale.

In vista dell’esame da ripetere, è stata costituita una nuova commissione d’esame che supervisionerà la ripetizione delle prove di maturità per questi undici studenti. La decisione non è stata accolta bene da alcune famiglie degli studenti coinvolti: infatti in tanti sono rimasti amareggiati per la decisione presa dalle autorità scolastiche. Le famiglie hanno annunciato l’intenzione di contestare l’annullamento delle prove originali, aggiungendo ulteriori tensioni a una situazione già complessa.

L’intera vicenda ha suscitato stupore nella comunità di Spadafora e la stessa sindaca Tania Venuto, ex studentessa dello stesso istituto, è intervenuta esprimendo la sua amarezza.”Questa situazione mi sembra quasi surreale. Conosco bene quella scuola perché anch’io ho studiato lì. È sempre stata considerata un’eccellente istituzione educativa e mi auguro che si possa fare chiarezza su questa situazione”.