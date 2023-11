L’incubo delle donne: adesso (finalmente) sappiamo come evitare il problema più odiato

Tutte le donne hanno questo incubo, ma ora tutto può cambiare: ecco come fare per evitare il peggio con questa soluzione.

Di difetti le donne ne sanno vedere sempre tanti nel loro corpo, e soprattutto ci sono delle zone che ritengono tutte abbastanza critiche. Ora però possiamo sicuramente risolvere qualche problemino: ecco quale e come rimediare.

Anche tu appartieni a quelle donne che hanno l’incubo di vedersi grasse? Ogni volta passare del tempo davanti allo specchio può essere un problema, ma ecco come fare per risolverlo. A volte basta davvero poco, facendo attenzione e sicuramente avendo uno stile di vita sano. Dieta bilanciata e attività fisica sono la soluzione a ogni problema, ma c’è qualcosa in più che possiamo fare.

L’incubo delle donne? Ecco come risolverlo con una semplice soluzione

Ci sono donne che si vedono la pancia, altre che hanno le cosce grosse, chi la il sedere troppo sproporzionato. Insomma non c’è mai pace e ognuna si vede forse anche troppi difetti. Per alcuni di questi però ci possono essere delle soluzioni: ecco quali. Il desiderio di non avere cosce e fianchi grossi è davvero grande infatti un ruolo fondamentale nell’accumulo di grasso in queste zone è dato dagli alimenti che introduciamo nel nostro corpo. Ci sono alcuni cibi che dovremmo infatti evitare per avere una figura più sana: ecco quali sono.

I cibi che provocano ritenzione di liquidi, quindi cellulite, ma anche aumento del peso, sono alcuni in particolare. Dovremmo cercare di eliminarli o quantomeno ridurli drasticamente. Stiamo parlando nel dettaglio di cibi che possono provocare gonfiore e accumulo di grasso su fianchi e cosce. Da eliminare totalmente zucchero e dolci che fanno ingrassare irrimediabilmente. Concesso solo un quadratino di cioccolato fondente come premio, ma superiore all’80%. No anche alla farina bianca, da preferire infatti quella integrale.

Da non consumare assolutamente anche alcolici che sono ricchi di zuccheri e calorie. Al massimo ci si può limitare a un calice di vino rosso. Preferite invece cibi freschi come frutta e verdura e non consumate prodotti già confezionati che sono ricchi di zuccheri, ma anche conservati e coloranti. Attenzione anche ai latticini e i derivati come i formaggi grassi. Stop anche agli insaccati che contengono grassi, sale e conservanti. Meglio mangiare carni magre e limitare il consumo di salumi solo una vota a settimana preferendo quelli magri come la bresaola e la fesa di tacchino.

Anche fattori come lo stress possono influire sul peso a causa dei livelli troppo alti di corsolo endogeno che provoca ritenzione di liquidi. Insomma vita sana, calma, riposo e cibi specifici possono farvi passare del tutto la paura del grasso su fianchi e glutei, basta solo mettersi all’opera!