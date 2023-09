Limone proprietà e benefici: tutto quello che c’è da sapere

Il limone è il frutto più amato dagli italiani, è ricco di proprietà e benefici che fanno bene alla salute: ecco cosa c’è da sapere

Il limone ha probabilmente origini molte antiche, si pensa che sia stato coltivato per la prima volta in assoluto in Birmania, India e Cina. È un frutto Citrus Limus. Nato dall’incrocio di cedro e arancio amaro. In Italia le prime coltivazioni risalgono alla metà del XV secolo a Genova.

Il limone è uno dei frutti più coltivati e amati in Italia. Il succo che contiene viene utilizzato per tantissime pietanze, la buccia è usata principalmente per le ricette dolci. Il suo apporto calorico è di 15 kcal ogni 100 grammi, ricco di sali minerali, potassio e 50 mg per 100 grammi di vitamina C (oltre il 60% del fabbisogno quotidiano raccomandato). Si rammenta inoltre che la vitamina C è nemica del sole, è consigliabile dunque bere il succo del limone molto prima di esporci alla luce solare.

I benefici del limone

I benefici derivanti dal limone sono davvero numerosi:

Rafforza il sistema immunitario.

E’ un antiossidante naturale.

Difende il sistema cardiocircolario.

E’ un antisettico e battericida.

E’ antitumorale.

Favorisce l’assorbimento di ferro prevenendo l’anemia.

E’ alcalinizzante : utile per chi produce acidi in eccesso e assume tante proteine.

: utile per chi produce acidi in eccesso e assume tante proteine. Previene calcoli e altre problematiche.

Gettare la buccia del limone è un errore in quanto contiene: fibre, limonene e calcio. Anche l’albedo (parte bianca che separa la polpa dalla buccia) è ottima poiché è caratterizzata da flavonoidi. Si possono quindi mangiare fette sottili di limone con la buccia, ma bisogna scegliere prodotti biologici in quanto sono privi di pesticidi e sostanze dannose.

Il limone è ottimo da usare come condimento, per esempio fa limitare l’uso del sale così da prevenire l’ipertensione. Per quanto concerne l’acquisto dei limoni ecco dei consigli utili per scegliere quelli migliori:

Un limone maturo e fresco deve essere sodo.

Se è pesante vuol dire che è ricco di succo.

Il colore della buccia deve essere uniforme.

Alcune combinazioni che si possono fare con il limone:

Limone e pomodoro.

Limone e mandorla.

Limone e crostacei, frutti di mare, pesce e pesce affumicato.

Limone e acciuga.

Limone e agnello.

Limone e peperoncino piccante.

Limone e basilico.

Limone e caviale.

Limone e cioccolato bianco.

Limone e rosmarino.

Limone e rosa.

Limone e patate.

Limone e menta.

Limone e pollo.

Limone e manzo.

Limone e zenzero.

Limone e cumino.

Limone e ginepro.

Per concludere, il succo di limone contiene l’acido citrico. Questo potrebbe essere un problema per chi soffre di ulcere, gastriti o reflusso gastroesofageo. E’ bene consultare il medico prima di introdurlo nella nostra alimentazione.