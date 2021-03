Lila Moss segue le orme della madre Kate

Sarà che modelle si nasce, soprattutto poi se tua madre è Kate Moss. Sarà il patrimonio genetico, o magari anche l’abitudine, ma Lila Grace Moss Hack, figlia della divina Kate e di Jefferson Hack, ha scelto di seguire le orme già tracciate da sua madre nel mondo della moda.

Chi è Lila Grace Moss Hack

Lila Grace Moss Hack nasce nel 2002 da mamma Kate Moss e papà Jefferson Hack, direttore creativo e co-fondatore di Dazed Media. Hack ha incontrato Kate Moss durante un’intervista realizzata per la rivista Dazed & Confused nel 1999. I due si sono subito innamorati e hanno avuto una storia d’amore che è durata per i quattro anni successivi. Kate aveva soltanto 27 anni quando ha dato alla luce Lila, la sua unica figlia.

Foto Getty Images | David M. Benett/Dave Benett/

Lila Moss ha detto sì alla moda da adolescente

Il debutto per The Braid Bar

Lila ha debuttato nel mondo della moda alla tenera età di 14 anni ( proprio la stessa età che aveva sua madre Kate quando venne scoperta dalla fondatrice di Storm Model, Sarah Doukas) come volto di The Braid Bar. Negli anni successivi la sua brillante carriera di modella ha preso sempre più slancio: nel 2018, a soli 16 anni, Lila Moss è diventata il volto di Marc Jacobs Beauty, ottenendo anche la sua prima copertina su Dazed Magazine.

Leggi anche Le slingback sono le scarpe da avere assolutamente questa primavera

La prima passerella per Miu Miu

Appena una settimana dopo aver compiuto 18 anni, Lila Grace Moss ha fatto il suo debutto in passerella, alla settimana della moda di Parigi, aprendo e chiudendo la sfilata primavera / estate 2021 di Miu Miu. Il fatto che Lila abbia sfilato per la prima volta in passerella proprio per Miu Miu è ancora più emozionante se si considera il ruolo centrale che questo marchio ha avuto per la formazione di sua madre negli anni ’90. Siamo sicuri che Kate ne sia stata incredibilmente proud.

La prima sfilata con mamma Kate

In occasione della sfilata di debutto di Kim Jones per Fendi Haute Couture Lila ha potuto sfilare insieme a sua madre per la prima volta. Lo stilista britannico infatti, dopo essere stato nominato nuovo direttore artistico di Fendi per il womenswear, ha voluto celebrare il suo ingresso alla Maison romana, facendo sfilare insieme madre e figlia. Ad aprire le danze è stata proprio Lila Grace, seguita subito dopo dalla madre Kate.