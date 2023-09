I libri scolastici sono una spesa che molte famiglie si trovano ad affrontare per il back to school. Ecco come risparmiare.

I libri scolastici sono una delle tante spese che le famiglie si trovano ad affrontare ad inizio anno scolastico: non è facile gestire tutte le uscite che il back to school comporta (anche tenendo conto dei rincari che ci sono ogni anno), soprattutto quando in casa ci sono più figli che frequentano scuole differenti.

Come se non bastasse, non ci sono da acquistare solo i libri scolastici ma anche diari, penne, matite, quaderni. E per chi comincia, anche astuccio e zaino. Ogni anno è sempre più difficile fronteggiare tutte queste spese ma per fortuna ci sono dei piccoli accorgimenti per risparmiare sull’acquisto dei libri scolastici.

Il trucchetto per risparmiare un bel po’ di soldi sull’acquisto dei libri scolastici

Per risparmiare sull’acquisto dei libri scolastici bisogna innanzitutto avere una lista di quali siano effettivamente da comprare. Molte volte “anno nuovo” non significa “libro nuovo” poiché alcuni testi vanno bene per più anni consecutivi. Prima di acquistare un nuovo libro, attendere l’inizio dell’anno scolastico soprattutto se si vocifera l’arrivo di un nuovo professore. Infatti ogni insegnante ha diverse esigenze e può decidere di adottare un libro nuovo e diverso da quello scelto dal professore precedente.

Per risparmiare sull’acquisto dei libri scolastici, si possono comprare nei supermercati o online (e non per forza nelle librerie). In questo modo si avranno degli sconti che vanno dal 10 al 20%. Un altro modo per avere sconti del 10% e del 15% consiste nell’acquistare i libri nei mercatini dell’usato. Lo sconto può arrivare anche a metà del costo iniziale. Qui si potranno vendere anche i libri degli anni passati e ricavare qualche soldino.

L’unica cosa da controllare è lo stato dei libri: meglio non acquistarli se sono troppo rovinati o sottolineati. Nei mercatini dell’usato si possono trovare anche i libri saggio cioè quelli che gli editori regalano come campione agli insegnanti e che per legge non potrebbero essere venduti (ma che è facile trovare qui). Acquistando questi libri scolastici si può risparmiare dal 20% (se si tratta di una copia nuova) al 40-50% (se si tratta di una copia usata). Sono facilmente riconoscibili perché privi del talloncino sull’angolo della copertina.

Anche acquistare i libri scolatici da amici e parenti permette di risparmiare fino al 50%. Infine, un ultimo modo per risparmiare è quello di preferire gli ebook ai libri cartacei: questo però presuppone di dover utilizzare un tablet a casa e a scuola. Si risparmia così intorno al 15-20%. Sono tanti i modi per risparmiare sull’acquisto dei libri scolastici in modo da dare un po’ di respiro ai genitori che affrontano tali spese.