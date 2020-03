View this post on Instagram

In tempi di virus, epidemie, marasma sociale, è importante riprendersi dei momenti per sé, per non perdere la ragione, per continuare a sognare e a vivere. Questo bellissimo progetto di @matteo.corradini.scrittore dà spazio ai piccoli (e ai grandi!), regalando lezioni speciali e divertenti. Si chiama "Lezioni sul sofà" e questa è l'idea riportata sul sito www.lezionisulsofa.it "C’è in giro un virus che si chiama Corona. Le scuole sono chiuse. Per strada consigliano di non andare. Come fare a scacciare la noia? Ci pensiamo noi scrittrici e scrittori italiani: facciamo noi lezione! Sulle cose più diverse, su quelle che ci piacciono, su quelle che vi piacciono, su quelle che non conoscevate, e su quelle che amate. Sono lezioni a casa, sono lezioni sul sofà." A noi piace da matti. Voi lo conoscevate? #wowkids #lezionisulsofa #bambini #kids #homeschooling #coronavirus