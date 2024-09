Letto a soppalco in cameretta: i migliori modelli salva spazio

Letto a soppalco in cameretta, i migliori modelli da poter acquistare anche online per una soluzione salva spazio!

Ottimizzare gli spazi in una casa è molto importante, in questo modo potrai aggiungere tutto l’arredo di cui avrai bisogno andando incontro a soluzioni salva spazio sia nelle camere che negli altri ambienti della casa.

La cameretta con il letto a soppalco è sicuramente la soluzione migliore da poter prendere in considerazione in caso di una cameretta troppo piccola per uno o due bambini. Avere il letto sollevato di almeno un metro rispetto al pavimento è una soluzione perfetta che attirerà anche l’attenzione del bambino.

Il letto a soppalco si raggiunge tramite una scala che solitamente è mobile oppure fissa nella struttura. Ecco 3 proposte che potrebbero piacerti specialmente se sei alla ricerca di un’idea salva spazio per uno o due bambini!

Letto a soppalco, 3 idee per la cameretta dei bambini

Se hai una cameretta a disposizione e c’è poco spazio, l’idea del letto a soppalco potrebbe tornarti molto utile. Di seguito troverai 3 proposte adatte in base alle proprie esigenze.

Le camerette con letto a soppalco vengono pensate appositamente per minimo due bambini. Tante proposte, inoltre, includono un terzo letto posizionato proprio all’interno del cassetto del letto in basso. Una soluzione ideale, quindi, per chi ha 3 figli che condividono la stessa camera.

Una proposta valida da prendere in considerazione è la cameretta componibile di Mondo Convenienza. Potrai personalizzarla sia con i colori che con la combinazione dei mobili, la camera include anche un armadio capiente e il lato estraibile per il terzo bambino. Non mancano le scrivanie, le sedie e le mensole in cui poter poggiare oggetti decorativi della cameretta.

Per quanto riguarda la cameretta destinata ad un solo bambino, invece, potresti prendere la struttura proposta di Ikea, STORA, completamente bianca così da poterla adattare in qualsiasi contesto. Sotto il letto, quindi, potrai posizionare la scrivania, una piccola libreria o tanti altri mobili utili per rendere la cameretta più completa!

Un’idea originale e creative è quella firmata Maison du Monde. Nel caso in cui la cameretta sia di un adolescente è possibile ricorrere ad un letto a soppalco con scrivania e divanetto pratico nella parte inferiore! Minimal ed elegante, grazie al divanetto in cui potersi rilassare e ospitare i propri amici. Ottimizzare gli spazi in casa non è mai stato così semplice!