L’errore che molte donne commettono durante il ciclo che costa caro alla salute delle parti intime

Ogni mese le donne affrontano il periodo del ciclo. Sai che c’è un errore che commettiamo in molte e mette a rischio la salute delle parti intime?

Il ciclo è un periodo naturale che ogni donna si trova ad affrontare sin dall’adolescenza. Nel tempo si acquisiscono delle abitudini che riguardano, ad esempio, il tipo di assorbente da utilizzare. In genere è importante prendersi cura delle proprie parti intime ma, durante le mestruazioni, ancora di più proprio perché il corpo subisce cambiamenti ormonali e fisiologici.

Il ciclo ha una durata diversa da donna a donna: può durare 2 o 3 giorni fino ad un massimo di 5. Anche il flusso e la quantità di sangue variano in base al proprio organismo ma si stima che vengono persi circa 40 millilitri di sangue ogni mese.

I tipi di assorbenti

Ogni donna, anche provando tra le varie opzioni negli anni, capisce quali assorbenti utilizzare e preferire in base alle proprie esigenze. Esistono infatti diversi tipi di prodotti.

Ecco i tipi di assorbenti fra cui è possibile scegliere:

Esterni con o senza ali;

Esterni lunghi per la notte;

Da giorno per il flusso normale;

Interni;

In cotone, per le pelli sensibili;

Sintetici;

Profumati;

Salvaslip (per la fine del ciclo).

In base al flusso, si potrà optare per un tipo o per l’altro in modo da evitare di sporcarsi in qualsiasi occasione e in qualsiasi fase di questo periodo, sia a casa che fuori.

Ogni quanto cambiare l’assorbente?

Sin da quando si è ragazze e si è alle prime esperienze con il ciclo, in molte si chiedono ogni quanto cambiare l’assorbente. Bene, a prescindere dal flusso (scarso, moderato o abbondante), gli assorbenti vanno cambiati al massimo ogni 4 ore.

Non importa se appare pulito o asciutto perché il flusso che assorbe non è sempre visibile. Proprio per la salute, è bene sostituirlo di frequente in quanto i microorganismi che si creano mentre il sangue si accumula qui, possono causare delle infezioni. Ovviamente, se il flusso è abbondante, il cambio potrà avvenire anche prima delle 4 ore (almeno ogni 2 ore) anche per rimanere sempre asciutte ed evitare che il sangue fuoriesca e ci si sporchi.

Il sangue che si accumula sull’assorbente, regolarmente emana un odore di sangue. Però, se diventa eccessivamente sgradevole, potrebbe indicare dei problemi come una crescita accelerata di batteri e microrganismi che potrebbero portare a delle infezioni.

Attenzione a questo errore: prenditi cura della tua igiene intima durante il ciclo

A prescindere dal tuo flusso mestruale (scarso, moderato o abbondante), devi prenderti cura della tua igiene per evitare problemi di salute alle tue parti intime. Lava l’area in questione ogni volta che cambi l’assorbente e asciugati bene prima di mettere quello nuovo.

È necessario che tu sia perfettamente asciutta per evitare che calore e umidità portino al proliferare di batteri e microrganismi. Prendersi cura delle proprie parti intime è importante sempre ma durante il ciclo ancora di più. Per questo, se noti qualche cambiamento insolito, è bene parlarne con il tuo medico.