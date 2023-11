Leggere è importante, non solo per la cultura: i benefici inaspettati della lettura

I libri fanno bene alla salute: non sono solo una rilassante e coinvolgente forma di evasione, ma riducono anche lo stress

Leggere è viaggiare, sognare, evadere dalla realtà per entrare in una dimensione parallela che apporta diversi benefici cerebrali. Chi è appassionato di libri lo sa bene, ma forse non sa che gli effetti della lettura sono anche supportati da studi scientifici che ne sottolineano l’importanza. La lettura, ad esempio, non solo ritarda il declino delle funzioni cognitive, ma ha degli effetti anche sulla riduzione dello stress, dell’ansia e della depressione.

A sostenerlo sono studi scientifici che hanno dimostrato come le attività mentali contribuiscano notevolmente a migliorare le prestazioni cognitive di pazienti con demenza. I libri possono dunque essere paragonati a una medicina naturale benefica per la mente e, di conseguenza, anche per l’organismo. La lettura aiuta a interrompere i ritmi frenetici della vita quotidiana, invita alla calma, alla riflessione, all’evasione psichica che inevitabilmente contribuisce a interrompere quel ritmo fatto di fretta e tensione, invitandoci a entrare in un mondo nuovo dove le parole creano immagini e stimolano il coinvolgimento solleticando la curiosità.