Le verette: per la nuova stagione 2026/27, mai più mani scarne e spente

Addio mani spoglie e gioielli quasi invisibili: nell’autunno inverno 2026/2027 tornano protagoniste le verette, gli anelli luminosi ed eleganti che si indossano anche sovrapposti per un effetto raffinato e sorprendente. La nuova stagione porta una ventata di novità nel mondo dei gioielli. Dopo anni dominati dagli accessori minimalisti, le verette tornano al centro delle tendenze moda 2026/27, trasformandosi da simbolo romantico a dettaglio di stile quotidiano. Questi anelli, caratterizzati da una fila di piccole pietre preziose o decorative, conquistano per la loro versatilità. Il segreto? Non indossarne necessariamente uno solo, ma abbinare più verette sullo stesso dito, creando combinazioni luminose e personali. Verette autunno inverno 2026/27: i modelli più belli Le nuove interpretazioni spaziano dalle versioni classiche alle proposte colorate …