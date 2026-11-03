Addio sneackers e scarponcini, largo alle ciabatte questo inverno

La moda autunno inverno 2026-2027 sorprende tutti: le ciabatte escono di casa e diventano protagoniste dei look più eleganti e ricercati. Chi ha detto che per affrontare l’inverno bisogna necessariamente indossare sneakers e scarponcini? Le nuove tendenze propongono una soluzione originale: le slippers, ciabatte eleganti da indossare anche fuori casa, capaci di unire comodità e stile. Non si tratta delle classiche pantofole domestiche, ma di calzature raffinate, morbide e versatili, pensate per completare gli outfit quotidiani con un tocco contemporaneo. Slippers: le ciabatte diventano le scarpe di tendenza dell’inverno 2026 Le slippers conquistano spazio nel guardaroba femminile grazie alle loro linee essenziali e ai materiali ricercati. Ricordano le pantofole per la forma confortevole, ma presentano dettagli che le rendono perfette …