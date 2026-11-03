Addio sneackers e scarponcini, largo alle ciabatte questo inverno

La moda autunno inverno 2026-2027 sorprende tutti: le ciabatte escono di casa e diventano protagoniste dei look più eleganti e ricercati.
Chi ha detto che per affrontare l’inverno bisogna necessariamente indossare sneakers e scarponcini? Le nuove tendenze propongono una soluzione originale: le slippers, ciabatte eleganti da indossare anche fuori casa, capaci di unire comodità e stile.
Non si tratta delle classiche pantofole domestiche, ma di calzature raffinate, morbide e versatili, pensate per completare gli outfit quotidiani con un tocco contemporaneo.
Slippers: le ciabatte diventano le scarpe di tendenza dell’inverno 2026
Le slippers conquistano spazio nel guardaroba femminile grazie alle loro linee essenziali e ai materiali ricercati. Ricordano le pantofole per la forma confortevole, ma presentano dettagli che le rendono perfette anche per uscire.
I modelli più interessanti sono quelli in pelle scamosciata, velluto, pelle morbida e materiali effetto pelliccia. Le versioni con interno caldo risultano particolarmente adatte alle giornate fredde e asciutte.
Quali modelli scegliere per essere alla moda
Tra le proposte più interessanti troviamo diverse interpretazioni di questa tendenza.
- Slippers in camoscio: eleganti e perfette con pantaloni sartoriali.
- Ciabatte con pelo: morbide e avvolgenti, ideali per look informali.
- Slippers in velluto: raffinate e adatte agli abbinamenti più ricercati.
- Mocassini aperti dietro: un compromesso tra eleganza classica e praticità.
Come abbinare le ciabatte in inverno
Gli outfit più belli da provare
Le slippers si abbinano facilmente ai jeans dritti e ai maglioni oversize, creando un look semplice ma curato. Con pantaloni eleganti e cappotti lunghi diventano invece un accessorio sofisticato.
Per un risultato originale si possono indossare anche con gonne midi, cardigan e calze coordinate.
Le ciabatte sostituiranno davvero sneakers e scarponcini?
Non completamente. Sneakers e stivali rimangono indispensabili nelle giornate piovose e particolarmente fredde. Le slippers rappresentano però una nuova alternativa per chi desidera comodità senza rinunciare all’eleganza.
La moda dell’inverno 2026 dimostra così che anche una calzatura apparentemente semplice può trasformarsi nell’accessorio protagonista di un intero outfit.