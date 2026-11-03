Ceramiche e rubinetti del bagno come farle tornare a splendere

Ceramiche brillanti e rubinetti senza calcare: bastano pochi accorgimenti per avere un bagno pulito, luminoso e splendente senza utilizzare prodotti troppo aggressivi.
Con il passare del tempo, acqua, sapone e calcare possono rendere opachi lavandini, sanitari e rubinetti. Fortunatamente esistono metodi semplici ed economici per far tornare a splendere il bagno, rispettando le superfici.
Il segreto è scegliere i prodotti adatti ai materiali, eliminare regolarmente i residui e soprattutto asciugare accuratamente ogni superficie dopo la pulizia.
Come pulire e lucidare le ceramiche del bagno
Per lavandini, bidet e piastrelle in ceramica smaltata è sufficiente una soluzione delicata.
- 1 litro di acqua tiepida
- Un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido
- Una spugna morbida
- Un panno in microfibra
Procedimento passo dopo passo
- Mescolate acqua e sapone in una bacinella.
- Passate la soluzione sulle ceramiche utilizzando una spugna non abrasiva.
- Insistete delicatamente sulle zone con residui di sapone.
- Risciacquate abbondantemente con acqua pulita.
- Asciugate con un panno in microfibra per ottenere superfici lucide e senza aloni.
Come eliminare il calcare dai rubinetti
La rubinetteria cromata tende a perdere brillantezza a causa delle gocce d’acqua che, asciugandosi, lasciano depositi minerali.
- Acqua tiepida
- Detergente neutro
- Un panno morbido
- Un anticalcare compatibile con la finitura, se necessario
Il procedimento per rubinetti splendenti
- Pulite il rubinetto con acqua e detergente neutro.
- Rimuovete il sapone con un panno umido.
- Se rimane calcare, utilizzate un prodotto specifico seguendo le indicazioni del produttore.
- Risciacquate e asciugate immediatamente con microfibra.
Come pulire le fughe tra le piastrelle
Le fughe possono accumulare sporco e perdere il colore originale. Utilizzate uno spazzolino a setole morbide con detergente neutro, strofinate delicatamente e risciacquate. Evitate spazzole metalliche e prodotti aggressivi.
Gli errori da evitare assolutamente
Non utilizzate spugne abrasive sui rubinetti. Evitate aceto e limone su marmo, pietre naturali e finiture delicate. Non mescolate mai candeggina e prodotti acidi.
Il trucco per un bagno sempre splendente? Asciugare rubinetti e ceramiche dopo l’utilizzo e dedicare qualche minuto alla pulizia quotidiana. In questo modo il calcare si accumulerà molto più lentamente.