Ceramiche e rubinetti del bagno come farle tornare a splendere

Ceramiche brillanti e rubinetti senza calcare: bastano pochi accorgimenti per avere un bagno pulito, luminoso e splendente senza utilizzare prodotti troppo aggressivi. Con il passare del tempo, acqua, sapone e calcare possono rendere opachi lavandini, sanitari e rubinetti. Fortunatamente esistono metodi semplici ed economici per far tornare a splendere il bagno, rispettando le superfici. Il segreto è scegliere i prodotti adatti ai materiali, eliminare regolarmente i residui e soprattutto asciugare accuratamente ogni superficie dopo la pulizia. Come pulire e lucidare le ceramiche del bagno Per lavandini, bidet e piastrelle in ceramica smaltata è sufficiente una soluzione delicata. 1 litro di acqua tiepida Un cucchiaio di sapone di Marsiglia liquido Una spugna morbida Un panno in microfibra Procedimento passo dopo passo …