Oroscopo oggi 4 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali

Mercoledì 4 novembre 2026, le stelle regalano emozioni, qualche sorpresa e nuove opportunità. Toro protagonista della giornata, mentre Gemelli deve affrontare qualche difficoltà. La Luna in Vergine favorisce riflessione, organizzazione e scelte ponderate. Mercurio retrogrado in Scorpione invita alla prudenza nelle comunicazioni, mentre Venere riporta al centro i sentimenti. Scopriamo cosa riserva l’oroscopo di oggi, mercoledì 4 novembre, ai dodici segni zodiacali, tra amore, lavoro e fortuna. Oroscopo del 4 novembre 2026: le previsioni segno per segno Ariete In amore la passione è forte, ma attenzione alle parole impulsive. Sul lavoro serve diplomazia. Fortuna: discreta, meglio non avere fretta. Toro Giornata particolarmente positiva! Il cuore torna a sorridere e sul lavoro arrivano occasioni interessanti. Fortuna: eccellente, sei il segno favorito. …