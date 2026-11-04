Oroscopo oggi 4 novembre 2026: amore, lavoro e fortuna per tutti i segni zodiacali

Mercoledì 4 novembre 2026, le stelle regalano emozioni, qualche sorpresa e nuove opportunità. Toro protagonista della giornata, mentre Gemelli deve affrontare qualche difficoltà.
La Luna in Vergine favorisce riflessione, organizzazione e scelte ponderate. Mercurio retrogrado in Scorpione invita alla prudenza nelle comunicazioni, mentre Venere riporta al centro i sentimenti.
Scopriamo cosa riserva l’oroscopo di oggi, mercoledì 4 novembre, ai dodici segni zodiacali, tra amore, lavoro e fortuna.
Oroscopo del 4 novembre 2026: le previsioni segno per segno
Ariete
In amore la passione è forte, ma attenzione alle parole impulsive. Sul lavoro serve diplomazia. Fortuna: discreta, meglio non avere fretta.
Toro
Giornata particolarmente positiva! Il cuore torna a sorridere e sul lavoro arrivano occasioni interessanti. Fortuna: eccellente, sei il segno favorito.
Gemelli
Nervosismo e incomprensioni rischiano di complicare i rapporti. Evita discussioni inutili e decisioni affrettate. Fortuna: sottotono.
Cancro
I sentimenti sono confusi, ma un gesto affettuoso può risolvere molte tensioni. Sul lavoro scegli attentamente le parole.
Leone
Fascino irresistibile e complimenti in arrivo. In amore sei protagonista, mentre nel lavoro occorre maggiore concentrazione.
Vergine
La Luna nel segno regala serenità e sicurezza. Lasciati sorprendere dalle emozioni senza programmare ogni dettaglio. Fortuna: molto buona.
Bilancia
Vecchi ricordi possono riaffiorare. In amore hai bisogno di dolcezza, mentre sul lavoro è meglio evitare discussioni.
Scorpione
Qualche preoccupazione rallenta i progetti. Non scoraggiarti: concediti una pausa e ritrova fiducia nelle tue capacità.
Sagittario
La Luna crea qualche momento di malinconia. Cerca la compagnia delle persone sincere e mostra gratitudine a chi ti sostiene.
Capricorno
Il cuore si riscalda e torna il desiderio di condividere emozioni. Sul lavoro collaborazione favorita. Fortuna: ottima.
Acquario
Sentimenti intensi e dichiarazioni improvvise. In amore segui il cuore, ma sul lavoro evita scelte poco ragionate.
Pesci
Desiderio di cambiamento e bisogno di affetto. Non prendere decisioni definitive sull’onda delle emozioni.
Il consiglio delle stelle: oggi il Toro brilla, il Capricorno ritrova entusiasmo e la Vergine conquista equilibrio. Per tutti gli altri, pazienza e dialogo saranno preziosi alleati.