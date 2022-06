Come farti desiderare da un uomo: le strategie che forse non ti aspetti

Ammettilo, anche tu, almeno una volta nella vita, ti sei chiesta come farti desiderare da un uomo. Una domanda a cui rispondiamo con alcune piccole strategie che, in fase di corteggiamento, possono rivelarsi vincenti e stuzzicare la passione fino a farti toccare le stelle tra le sue braccia…

Come farti desiderare: il punto di partenza

Farsi desiderare funziona? Certo che sì, e sostanzialmente è utile a conquistare ogni tipologia di uomo! Prima di tutto sii te stessa, è inutile proporre all’altro un’immagine che non rispecchia la tua identità e che rischierebbe di vanificare il tuo impegno nel corteggiamento…

Farsi desiderare: le strategie migliori

Per farti desiderare, una strategia vincente è non tirare troppo la corda. Va bene alimentare il desiderio senza concedersi del tutto e subito, ma il troppo stroppia…

Occhio anche all’autostima, secondo gli esperti d’amore tra le qualità più sexy in assoluto per i maschietti (che ne risultano attratti in modo irresistibile). Vale la pena lavorarci su: una donna che si ama e si accetta è capace di esaltare i propri pregi e vivere con serenità i difetti, elemento che aumenta il desiderio nel cuore del partner…

A te gli occhi! Tra le strategie vincenti per conquistare un uomo c’è il potere dello sguardo, spesso più intrigante ed espressivo di mille parole! Un’arma a tuo vantaggio che va sicuramente usata nella fase di corteggiamento e, con un po’ di astuzia e dedizione, sfruttata anche per mantenere vivo il rapporto come trampolino per un’intesa travolgente…

Come farti desiderare con un sms…

Nell’era digitale non manca qualche piccola tattica a distanza per farti desiderare. Sicuramente uno di questi sms può darti una mano a tenere vivo il desiderio (ma senza esagerare, potrebbe stufarsi!):

– Mi spiace, oggi non posso uscire, ho un appuntamento con le amiche, ci vediamo domani… (per farlo stare col fiato sospeso)

– Non so cosa indossare… che dici? (per indurlo in tentazione)

– Sono stanca oggi, vediamoci domani. (per tirartela un po’)

– Ho voglia di qualcosa di buono… (per sedurlo senza dire troppo)