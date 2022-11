Le popstar degli anni ’90 ieri e oggi: come sono cambiate in questi anni [FOTO]

Le popstar degli anni ’90 hanno emozionato milioni di persone in tutto il mondo grazie alle loro canzoni memorabili, uniche e fantastiche. Molte star della musica internazionale di quegli anni dominano ancora oggi le classifiche dei brani più venduti e sono tra le cantanti più influenti, social, amate e popolari del globo, come ad esempio Mariah Carey e Britney Spears.

Ma non tutte. Alcune delle popstar più acclamate, famose e influenti degli anni ’90 hanno abbandonato la musica per dedicarsi completamente alla famiglia oppure hanno cambiato lavoro, come ad esempio Victoria Beckham. Altre ancora si sono sottoposte a interventi di rinoplastica, mastoplastica additiva, blefaropastica, lifting o ad altri tipi di trattamenti di bellezza per migliorare la loro immagine. Ma com’erano queste stelle della musica degli anni ’90? E come sono oggi?

20

Ricky Martin

Ricky Martin è uno dei cantanti più sexy, amati e affascinanti del pianeta. Nato a San Juan il 24 dicembre 1971, l’artista portoricano è stato uno dei massimi esponenti mondiali del pop latino. Ha fatto impazzire milioni di donne per il suo fascino e il suo sex appeal. Nel novembre 2010, l’artista portoricano ha fatto coming out in un libro autobiografico rivelando la propria omosessualità. È padre di due gemelli, Matteo e Valentino, ed è richiestissimo come coach dei talent show di mezzo mondo.

Christina Aguilera

Una delle popstar di maggior successo di fine anni ’90, che è cambiata davvero molto in questi anni, è sicuramente Christina Aguilera, cantautrice e produttrice discografica statunitense. La star americana, 30 anni di onorata carriera, 8 album all’attivo, milioni di dischi venduti in tutto il mondo e due figli, è molto cambiata fisicamente, e nonostante tutti continuassero ad additarla di essere ingrassata troppo e di non essere più la popstar sexy, la Aguilera si dice soddisfatta e felice del suo nuovo fisico.

Robbie Williams

Un’altra celebre e potente popstar degli anni ’90 che continua a regalare canzoni di grande successo e indimenticabili è Robbie Williams. Agli inizi della sua carriera, quando faceva parte del mitico gruppo musicale britannico dei Take That, faceva impazzire milioni di adolescenti in tutto il mondo. Da quando si è sposato con Ayda Field ed è diventato padre, il cantautore e musicista britannico ha messo la testa a posto. Basta scandali, droga e alcool. Oggi è un marito romantico e un po’ burlone oltre ad essere un papà adorabile.