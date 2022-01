State cercando le più belle poesie sui Re Magi per festeggiare l’Epifania con i bambini? Abbiamo raccolto quelle perfette per celebrare il giorno in cui i bambini aspettano la Befana, la vecchina che gira per il mondo sulla sua vecchia scopa per portare doni ai bambini buoni.

In realtà il 6 gennaio è la festa dell’Epifania, che significa la “Rivelazione” e celebrata per ricordare l’episodio evangelico narrato dall’apostolo Matteo in cui racconta dell’arrivo dei sapienti venuti dall’Oriente a seguito della cometa, ai quali Gesù Bambino rivelò la sua natura divina, oltre che umana.

L’Epifania, la festa dei Re Magi e della Befana

Il 6 gennaio si festeggiano i tre Re Magi, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, i personaggi citati nel Vangelo di Matteo che dall’Oriente arrivarono a Gerusalemme alla ricerca di Gesù bambino.

I Magi portarono con loro i doni da lasciare al neonato: oro perché è il dono riservato ai Re, incenso per testimoniare l’adorazione nei confronti della divinità e la mirra perché utilizzata nel culto dei morti per sottolineare che Gesù è un uomo.

Ed è proprio dai doni che nasce la tradizione di regalare dolci o giochi ai bambini, una tradizione che si lega anche al personaggio della Befana visto che durante il viaggio verso Betlemme i Magi si fermarono nella casa di un’anziana donna che fu da loro invitata a proseguire il viaggio insieme a loro.

Scopriamo quindi quali sono le poesie più celebri sui Re Magi per festeggiare in allegria l’Epifania assieme ai nostri bambini:

Le poesie sui Re Magi di autori italiani

Il giorno dell’Epifania può quindi essere l’occasione per recitare qualche bella poesia dedicata a i Re Magi.

Eccone alcune, tra le più note e belle scritte da autori italiani.

I re Magi, Gabriele D’Annunzio

Una luce vermiglia

risplende nella pia

notte e si spande via

per miglia miglia e miglia.

Oh nova meraviglia!

Oh fiore di Maria!

Passa la melodia

e la terra si ingiglia.

Cantano tra il fischiare

del vento per le forre,

i biondi angeli in coro;

ed ecco Baldassarre,

Gaspare e Melchiorre

con mirra, incenso e oro.

I Magi, Angiolo Silvio Novaro

La carovana

non è lontana

dei Magi d’Oriente.

Scalpitìo di cavalli si sente,

suoni di pifferi, confuse

aria di cornamuse.

I re portano tesori

su cavalli bardati d’argento,

e i pastori a passo lento

ingenui cuori.

I Re Magi, Emilio Praga

I bei vegliardi dallo scettro d’oro

che per la neve, sotto il ciel sereno,

sostar sommessi alla mia porta udia

la notte della santa Epifania,

o son morti di freddo o son malati

nei paesi del sole,

i bei vegliardi dallo scettro d’oro!

Natale, Salvatore Quasimodo

Guardo il presepe scolpito,

dove sono i pastori appena giunti

alla povera stalla di Betlemme.

Anche i Re Magi nelle lunghe vesti

salutano il potente Re del mondo.

Pace nella finzione e nel silenzio

delle figure di legno: ecco i vecchi

del villaggio e la stella che risplende,

e l’asinello di colore azzurro.

Pace nel cuore di Cristo in eterno;

ma non v’è pace nel cuore dell’uomo.

Anche con Cristo e sono venti secoli

il fratello si scaglia sul fratello.

Ma c’è chi ascolta il pianto del bambino

che morirà poi in croce fra due ladri?

I Re Magi, Giuseppe Fanciulli

I Magi sopra cammelli bianchi

seguivan la cometa.

Venivan da lontano,

dai regni d’oltremare,

scrutavan l’orizzonte

desiosi d’arrivare.

Ecco Betlemme alfine,

ecco, nella capanna

un tenero bambino

in braccio alla sua Mamma.

I vecchi Re si prostrano

ed ognun di loro

offre un suo dono splendido:

incenso, mirra ed oro.

I Re Magi alla meta, Silvia del Carlo

Lo scintillio delle stelle

nella notte buia così belle

una fra tutte risplende

e la gente sorprende

la sua luce veglierà

Sul bambinello che nascerà

la stella cometa

porterà i Re Magi alla meta

la sua magia annuncerà al mondo intero

un amore puro e vero.

Una stella più splendente delle altre, San Leone Magno

Una stella più splendente delle altre scuote

quei Magi del lontano Oriente, ed essi,

da uomini non ignari di spettacoli del genere,

dal meraviglioso fulgore dell’astro

ne comprendono la grandezza dell’annunzio:

perché l’ispirazione divina

nei loro cuori faceva si che non sfuggisse

loro il mistero di una visione così

straordinaria, e non rimanesse oscuro al loro

animo quel che agli occhi rimaneva insolito.

Essi allora si accingono ad eseguire

il loro compito con animo religioso,

e si forniscono di doni per far capire così

che nell’adorare uno solo la loro fede

si rivolgeva a tre realtà, in quanto con l’oro

lo onoravano come re, con la mirra come

uomo, con l’incenso come Dio.

Raccontino per il 5 gennaio, Gherardo Del Colle

A sera, terminate le preghiere

della vigilia dell’Epifania,

il nonno favoleggia al nipotino

persuadendolo al sonno: “Se profondo

sarà il tuo sonno fino a domattina,

anche qui – anche qui

alla nostra casina –

sosteranno nel cuore della notte

i tre Magi d’Oriente che ogni anno

di questi dì

si mettono in cammino per il mondo

ricercando Gesù….”.

Il nipotino

non piagnucola più. Dorme. E già sogna

i tre Magi d’Oriente sopra enormi

cammelli; e un agitarsi di mantelli

e di vessilli e di cimieri: frotte

di cavalieri ed uno stuolo immenso

di servitù con mobili ed anella

tempestate di gemme; ed una stella

che riluce lassù: la bella stella

che riporta a Betlemme

i buoni Magi e i loro buoni doni

d’oro

e di mirra e d’incenso per Gesù…

E continua a dormire il nipotino,

e continua a sognare. Ed il nonnino

ricolma via via

di lucenti regali

le scarpettine esposte ai davanzali

nella vigilia dell’Epifania.

Le poesie sui Re Magi di autori stranieri

Ecco alcune delle poesie più belle sui Re Magi scritte da autori stranieri.

La stella, Edmond Rostand

Persero un giorno la stella.

Com’è possibile perdere la stella?

Per averla fissata troppo a lungo…

I due re bianchi,

ch’erano due sapienti di Caldea,

col bastone tracciarono sul suolo grandi cerchi.

Si misero a far calcoli, si grattarono il mento…

Ma la stella era scomparsa

come scompare un’idea,

e quegli uomini, l’anima dei quali

aveva sete di essere guidata,

piansero drizzando le tende di cotone.

Ma il povero re nero, disprezzato dagli altri,

disse a se stesso: “Pensiamo alla sete

che non è la nostra.

Occorre dar da bere, lo stesso, agli animali”.

E mentre reggeva il suo secchio,

nello spicchio di cielo

in cui si abbeveravano i cammelli

egli scorse la stella d’oro che danzava silente.

I Re Magi, canto tradizionale inglese

Dall’Oriente noi veniam

da un paese assai lontan.

Monti e fiumi attraversiam

e la stella sempre seguiam.

Nella piana di Betlemme

un gran Re oggi è nato,

e per questo oro e argento

noi a Lui abbiamo portato.

I tre Santi, Heinrich Heine

I tre santi Re Magi d’Oriente

chiedevano fermandosi in ogni città:

“O donne, o fanciulle, sapreste dirci

la strada per Betlemme dove va?”

Né giovani né vecchi lo sapevano

e essi riprendevano il tragitto,

ma una cometa dalla chioma d’oro

or li guidava come una lanterna.

La stella sulla capanna di Giuseppe

alfine si fermò e i santi tre re Magi

alla soglia si poterono affacciar;

muggiva il bue, piangeva il bambinello,

e i Re Magi cominciarono a cantar.

Epifania, Francis Jammes

“Non ho come i Magi

che sono ritratti nelle immagini

dell’oro da donarti.”

“Dammi la tua povertà.”

“Non ho nemmeno, Signore,

la mirra dal buon profumo

e neppure l’incenso in tuo onore.”

“Figlio mio. dammi il tuo cuore.”

Quanto manca a Betlemme?, Frances Chersteron

Quanto manca a Betlemme?

Siete quasi alla meta.

Troveremo una stalla

sotto una stella cometa?

Il bimbo appena nato

potremo visitare?

Levando il chiavistello

ci lasceranno entrare?

L’asino, il bue, le pecore potremo accarezzare?

Gesù Bambino che dorme potremo contemplare?

Se lo accarezzeremo si sveglierà?

Saprà che siam venuti apposta fino qua?

I Re ricchi doni

e noi invece nulla,

solo sorrisi e lacrime offriamo alla tua culla.

Per tutti i bimbi stanchi pianger Maria dovrà.

Disteso sulla paglia il bimbo dorme già.

Dio in braccio alla madre,

bambini nel capanno

dormono come dorme chi ha il cuore senza affanno!