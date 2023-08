Le offrono 300.000 € per la foto dei suoi piedi: chi è l’attrice famosissima che ricevuto la proposta (e come ha risposto)

Una famosa attrice ha ricevuto un’offerta da 300 mila euro per la foto dei suoi piedi: un invito lusinghiero che ha colto la celebrità alla sprovvista.

Negli ultimi tempi sono davvero in tanti a ricercare su internet foto di piedi di celebrità e VIP. In realtà, si è scatenata una vera mania in merito a questo fenomeno e molti non capiscono perché sia esploso tale feticismo.

Eppure, dietro questa particolare “preferenza” è nato un vero e proprio business. Non a caso, una piattaforma online molto famosa in questo settore è arrivata ad offrire all’attrice del momento ben 300 mila euro. Qual è stata la risposta dell’attrice e di chi si tratta? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa stravagante proposta.

Foto ai piedi per 300 mila euro: l’offerta fatta all’attrice

Ci sono ragazze che stanno cavalcando questa onda delle foto ai piedi e hanno creato un impero su tale feticismo. Non a caso, in molte specialmente all’estero hanno deciso di creare una vera e propria carriera in questo ambito, ottenendo cifre da capogiro e sfruttando piattaforme online.

Una di queste, tra le più famose, è sicuramente Fun With Feet. Tale piattaforma permette a chiunque di vendere le foto dei propri piedi a coloro che sono gli utenti iscritti. Per ottenere più rilevanza e pubblicizzare il portale, una rappresentante ha fatto una proposta di 300 mila euro all’attrice del momento per farle dei foto ai piedi: si tratta di Margot Robbie.

La bella attrice australiana, conosciuta da tutti per il suo ruolo in “Barbie”, ha ricevuto questa proposta: “Cara Margot, mi chiamo Liz e faccio migliaia di foto di piedi su Fun With Feet. Mi piacerebbe collaborare con te per alcuni contenuti ispirati a Barbie“. A quanto pare, la stessa proposta è arrivata anche a Ryan Gosling, attore che nel film “Barbie” interpreta il ruolo di Ken.

Come ha risposto l’attrice a quest’invito? Ebbene, sembra che né lei né Gosling abbiano accettato la proposta. Ma come considera Margot Robbie il fatto che le foto dei suoi piedi possano arrivare a cifre pazzesche? A quanto pare, l’attrice è compiaciuta di ciò.

In una vecchia intervista, l’attrice aveva affermato: “Avevo da poco iniziato a lavorare e non mi ero mai googlata fino a quel momento. Così ho digitato nel motore di ricerca ‘Margot Robbie’ e prima di finire di inserire le ultime lettere mi era già uscito come consigliato ‘Margot Robbie piedi’”.

L’attrice ha poi aggiunto: “Mi sento davvero lusingata dal fatto che le persone mostrino un simile entusiasmo verso i miei piedi. Penso che sia bello, non mi mette affatto a disagio. Penso sia una cosa molto bella“.