Le nonne milanesi le chiamano Mondeghili | per me le polpette più buone del web

Mondeghili: polpette milanesi da paura! Ricetta antica e gustosa preparata proprio come facevano una volta le nonne, per me le più buone del web!
La prima volta che ho assaggiato i Mondeghili, ero a Milano, in una trattoria di quelle dove si sente ancora il profumo di burro e salvia già dal marciapiede. Arrivano queste polpette tonde, dorate, profumatissime e dopo il primo boccone, ho capito perché le nonne milanesi ne vanno così fiere. Sono uno di quei piatti che sanno di casa, sono un salva sprechi intelligente e soprattutto ricco di sapori genuini, che di certo non si dimenticano.
Il bello dei Mondeghili è proprio la loro semplicità. Nascono infatti come piatto del giorno dopo, con la carne avanzata dal bollito, un po’ di pane ammollato nel latte e giusto quel tocco di mortadella che da una morbidezza irresistibile. Poi c’è la scorza di limone, la noce moscata e il prezzemolo, tutti ingredienti che sembrano pochi, ma insieme fanno tutto. Te lo dico, appena inizi a friggere il profumo che si sprigiona ti fa venire fame all’istante e non esagero, in pratica una variante originale delle classiche polpette di nonna!
Mondeghili: la variante delle classiche polpette di nonna, preparata a Milano!
Insomma, i mondeghili, sono perfette per un pranzo della domenica, ma anche per una cena tra amici. Nessuno resiste alla croccantezza che hanno fuori e alla morbidezza saporita che racchiudono, fidati una di quelle ricette che mette tutti d’accordo. Allora dai, infiliamoci il grembiule e prepariamo i Mondeghili proprio come facevano le nonne milanesi. Fidati, dopo averli provati non li molli più!
Tempo di preparazione: 20 minuti
Tempo di cottura: 30-35 minuti in forno preriscaldato ventilato a 180 gradi
Ingredienti per le Mondeghili
Per 4 persone
- 300 g di biancostato di manzo
- 100 g di mortadella
- 150 g di pane raffermo
- 30 g di grana padano grattugiato
- 1 uovo
- 100 ml di latte intero
- 1 limone bio di cui la scorza grattugiata
- 1/2 cipolla dorata
- 1 carota
- 1 gambo di sedano
- 1 cucchiaio di prezzemolo tritato
- Noce moscata q.b.
- Sale q.b.
- Pepe nero in grani q.b.
- Pepe nero q.b.
- Pangrattato q.b. per la copertura
- 250 g di burro per la cottura
Come si preparano le Mondeghili
- Inizia preparando la base, quindi se hai il biancostato già cotto, magari preso dal bollito del giorno prima, tritalo finemente al coltello o nel mixer. Aggiungi poi anche la mortadella a pezzetti, dando una bella mescolata.
- In una ciotola metti il pane raffermo e versaci sopra il latte, lasciandolo ammorbidire qualche minuto, poi strizzalo bene e aggiungilo alla carne. Unisci poi l’uovo, il grana, la scorza di limone, il prezzemolo, un pizzico di noce moscata, sale e pepe. Ora impasta tutto con le mani fino ad ottenere un composto morbido ma compatto e se ti sembra troppo umido, aggiungi un po’ di pangrattato.
- A questo punto forma le tue polpette della dimensione che preferisci ma senza esagerare e passale nel pangrattato, giusto per creare una crosticina più croccante durante la cottura.
- In una padella ampia fai sciogliere il burro a fuoco medio e quando inizia a sfrigolare, tuffa dentro le polpette. Cuocile lentamente, girandole ogni tanto, finché diventano dorate e profumate da tutti i lati. Il segreto è non avere fretta, quindi lasciale colorire piano, così restano morbide dentro e croccanti fuori.
- Quando sono pronte, scolale su carta assorbente e se vuoi, spolvera sopra un pizzico di sale e pepe appena macinato. Puoi servirle calde con un contorno di purè o anche fredde il giorno dopo, o anche dentro un panino, vedrai che sono buonissime in ogni versione, praticamente una tira l’altra!
Insomma, i Mondeghili sono le vere polpette milanesi e restano una delle ricette più buone del web da provare assolutamente. Se poi ti piacciono le polpette rustiche, non perderti anche le polpette di patate e provola, croccanti e filanti proprio come una volta. Buon appetito!