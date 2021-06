Le migliori acque termali spray per rinfrescare il viso in estate

Quando il caldo bussa alla porta, è tempo di ricorrere a un antico e naturale rimedio di benessere per il nostro viso e il nostro corpo. Stiamo parlando delle acque termali spray, essenziali in estate per donare freschezza e vigore alla pelle del viso, regalandoci una sensazione di inappagabile benessere. Lenitive, rinfrescanti e ricche di sali minerali, le acque termali rappresentano un toccasana per la pelle, in grado di favorire le rigenerazione cellulare e idratare la cute in profondità.

Leggi anche: Acqua termale in spray, cos’è e a cosa serve

Le migliori acque termali

Dalle sorgenti nella natura incontaminata delle Dolomite, all’acqua che scorre nel pittoresco villaggio di Avène, ecco le migliori acque termali rinfrescanti per un’estate all’insegna del benessere e della bellezza.

Eau Thermale Avène

Prelevata direttamente alla fonte, l’acqua termale Avène conserva intatte tutte le sue proprietà lenitive e addolcenti. Confezionata in blocco sterile alla sorgente, restituisce tutte le proprietà lenitive. Ideale da usare dopo la depilazione o la rasatura, oppure per rinfrescare la pelle in estate, donando vigore e tonicità al viso.

Foto Avène

Acqua termale La Roche-Posay

Ricca di minerali e oligoelementi, l’acqua termale di La Roche-Posay vanta proprietà lenitive e protettive provate scientificamente. Oltre a promuovere il benessere della pelle riducendo gli arrossamenti, dona freschezza all’incarnato, ideale da nebulizzare su viso e gambe nelle giornate più calde.

Foto La Roche Posay

Acqua termale Terme di Comano

L’acqua termale di Comano sgorga in una valle incontaminata nel cuore delle Dolomiti e viene confezionata direttamente alla fonte. Ricca di sali minerali, magnesio, calcio e bicarbonato, l’acqua termale idrata e rinfresca la pelle favorendo la rigenerazione epidermica, compagna perfetta in ogni occasione.

Foto Terme di Comano

Acqua termale Terme di Sirmione

Arricchita di acqua di distillata di Melissa e Rosa Amamelide, l’acqua termale di Sirmione regala un’immediata sensazione di freschezza e vitalità alla cute secca e stanca. Un prodotto ideale per donare una sensazione di maggiore tonicità ed idratazione durante la tutta giornata, ristabilendo l’equilibrio cutaneo e contribuendo a combattere i danni derivanti dalla disidratazione.

Foto Terme di Sirmione

Acqua termale spray Uriage

L’acqua termale Uriage è un’acqua termale da usare quotidianamente, vera e propria cura a base di oligo-elementi e minerali, fonte di benessere per la pelle. Grazie alla sua concentrazione di minerali, esercita un’azione idratante unica e lenisce la cute sensibile. Da vaporizzare ogni volta che se ne sente il bisogno, questo semplice gesto di cura può rinfrescare la vostra estate!