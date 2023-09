Le clean girl, chi sono le nuove influencer su Tik Tok: la loro filosofia è il nuovo trend

Hai sentito parlare di clean girl ma non hai idea di chi siano? Ecco tutto quello che devi sapere su queste nuove influencer di Tik Tok.

Tik Tok è una delle piattaforme social che sta continuando ad avere un immenso successo in tutto il mondo, in particolar modo tra un pubblico di giovani e giovanissimi.

Su Tik Tok si possono trovare i più disparati contenuti, che vanno da video in cui si si balla, si canta, si realizzano oggetti a mano, fino alle challenge e contenuti che riescono ad andare nei trend in pochissime ore. Tik Tok infatti è una delle piattaforme che maggiormente riesce a fare diventare virali alcuni video e di conseguenza molte persone iniziano a replicarne il contenuto oppure a seguire quello che viene proposto dalle nuove influencer. Quest’ultimo fatto è proprio ciò che è successo con le clean girl.

Clean girl: ecco tutto quello che c’è da sapere sulle star di Tik Tok

Recentemente stanno facendo scalpore i video delle clean girl, ossia ragazze che, secondo il loro pensiero, dovrebbero mostrarsi con un trucco il più naturale possibile e uno stile di vita ben definito. Vi sono infatti delle caratteristiche che accomunano il modo di comportarsi di tutte queste ragazze, che hanno preso Bella Hadid e Hailey Bieber come le loro icone, seguendo quasi ossessivamente le loro beauty routine.

A primo impatto le cleangirl sono ragazze che si mostrano con un make up decisamente leggero e con i capelli sempre in ordine, le classiche ragazze acqua e sapone. La loro vita sembra perfetta poiché abitano in delle case eleganti e con uno stile minimal e l’unico drink che bevono è il matchalatte. Si tratta quindi di una vera e propria cultura aesthetic.

Dietro tutto questo però si nasconde ben altro: in verità non sono per niente ragazze acqua e sapone, visto che applicano svariate basi di trucco per coprire le imperfezioni e al tempo stesso mostrano disprezzo nei confronti delle persone che si truccano in maniera più appariscente senza seguire l’idea de “il trucco c’è ma non si vede”, oppure chi si sottopone a delle operazioni di chirurgia plastica, lasciando sotto i post dei commenti abbastanza sprezzanti. La loro estetica non promuove quindi davvero una bellezza naturale, ma una bellezza finta che a colpo d’occhio sembra naturale, e che in verità è molto più artificiale di tanti altri stili.