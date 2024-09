Smart working, 5 lavori che puoi fare tranquillamente da casa

Al giorno d’oggi son tanti i lavori richiesti che puoi fare in smart working. Lavorare da casa ha sicuramente i suoi vantaggi, ma come per tutte le attività lavorative anche qui potresti riscontrare dei contro da non sottovalutare.

Ecco perché è importante considerare al meglio l’idea di intraprendere un’attività lavorativa direttamente da casa e capire se è esattamente quello che cerchi e desideri per te. Prima di tutto, però, è fondamentale capire quali sono i lavori che puoi fare senza recarti in sede ogni giorno.

Lavorare da casa: quali sono i più richiesti

C’è sempre più richiesta per poter lavorare da casa o comunque in smart working, son tante le attività da poter prendere in considerazione se l’obiettivo è di lavorare da remoto.

Insegnante

Uno dei lavori più richiesti in assoluto è sicuramente l’insegnante online. Se hai i requisiti per poterlo fare, potresti iniziare a pubblicare un tuo corso oppure affidarti a quelle aziende di insegnamento online che ti premettono di diventare un tutor a tutti gli effetti con una retribuzione talvolta anche molto alta.

Dalle classiche ripetizioni di italiano e storia agli approfondimenti nell’ambito dell’informatica, del marketing e così via, son tante le materie che potresti iniziare ad insegnare ad altre persone direttamente da casa!

Personal trainer

Un altro lavoro molto richiesto è il personal trainer. Son tante le persone che preferiscono allenarsi da casa per diversi motivi, avere un personal trainer che ti possa seguire tramite videochiamate o corsi pubblicati online è sicuramente un grandissimo vantaggio.

Questa è una figura sempre più richiesta, quindi se hai i requisiti per poterlo fare potresti anche iniziare a registrare i tuoi primi video e pubblicarli sui vari social network per trovare i tuoi primi clienti!

Psicologo

Un’altra figura molto ricerca è quella dello psicologo. Ad oggi son tantissime le persone che hanno deciso di andare in terapia e iniziare un percorso con uno psicologo per trattare ad esempio i problemi di ansia, purtroppo sempre più comuni tra i giovani.

Se hai una laurea in psicologia e sei iscritta all’albo, puoi offrire consulenze online e intraprendere dei percorsi di terapia con i tuoi pazienti.

SMM, Social Media Manager

Spesso è una figura richiesta in sede, nonostante ciò son tante le aziende che decidono di affidarsi ad esterni per la parte social. Se hai esperienze a riguardo potresti proporti come social media manager e lavorare sui profili social dei tuoi clienti direttamente da casa.

Customer care

Per fornire assistenza e supporto ai clienti è doveroso avere con sé un telefono e un computer. Ecco perché tante aziende decidono di proporre direttamente il lavoro da casa ai loro dipendenti così da permettergli di gestire le richieste in totale autonomia.

Non ti resta che preparare la tua postazione smart working e renderla funzionale!