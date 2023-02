Lavoretti di Carnevale facili, creativi, per i bambini: le idee più simpatiche

Il momento dell’anno più divertente di tutti, sopratutto per i bambini, è alle porte e quale modo migliore per accoglierlo se non con dei bellissimi lavoretti di Carnevale fai da te per i bambini?

Se non sapete cosa fare a Carnevale con i bambini, potrete organizzare una merenda con i loro compagni di gioco che avrà come attività principale il fai da te a tema Carnevale. Un’idea geniale per occupare il loro tempo con attività divertenti ed allo stesso tempo didattiche.

Si sa, i bambini amano giocare e realizzare lavoretti creativi, inoltre è un buon modo per esercitare la loro manualità e stimolare il loro lato artistico e creativo.

Vediamo dunque tante idee di facile realizzazione per occupare il tempo e per stimolare la creatività dei più piccoli.

Lavoretti di Carnevale con i pagliacci

I pagliacci sono lo spirito della festa e quale simbolo migliore per festeggiare il Carnevale?! Non potevano assolutamente mancare tra le idee di ispirazione per i lavoretti di Carnevale per i bambini!

Vediamo come realizzare dei fantastici clown ricorrendo all’utilizzo del riciclo creativo.

Il pagliaccio con il rotolo di carta igienica

Foto di Shutterstock | Kolpakova Da

Uno dei lavoretti di Carnevale fai da te più facile da realizzare per i bambini è di certo il pagliaccio ottenuto da un rotolo di carta igienica.

Prendete il rotolino in cartone e tracciate una linea circa ad 1/3 dell’altezza, questo servirà a dividere la faccia del pagliaccio dal busto. Scegliete il colore di tempera che preferite e cominciate a dipingere il busto, quindi l’area più piccola del rotolino che avete diviso.

Ora dovrete realizzare il viso del clown. Disegnate gli occhi e la bocca con il pennarello nero e poi passate a dipingere il viso di colore rosa stando attenti a lasciare i contorni di occhi e bocca, che verranno poi dipinti di bianco.

A questo punto, l’elemento più importante di un pagliaccio: il naso rosso, ogni pagliaccio ne ha uno! Per realizzarlo occorrerà applicare con della colla vinilica un pon pon, preferibilmente di colore rosso. Ed ecco che il pagliaccio inizierà a prendere forma.

Aggiungete un fiocchetto in cartoncino et voilà, il vostro clown di Carnevale è pronto!

Pagliaccio con il piatto di carta

Foto di Shutterstock | Studio.G photo

Ancora più semplice da realizzare è il clown ottenuto da un piattino di carta. Ritagliate dai cartoncini colorati la bocca e gli occhi ed incollateli sul piatto. Usate un pon pon per il naso rosso.

A questo punto dovrete ritagliare delle stricioline dai cartoncini colorati che saranno poi arrotolati per ricreare i capelli ricci del pagliaccio.

Non vi resta che applicare tutte le strisce sulla testa del vostro pagliaccio per ottenere una bella parrucca colorata. Insomma, questo è di certo uno dei lavoretti di Carnevali più semplici da realizzare ed i bambini si divertiranno tantissimo a creare tutti quei bei ricci.

Lavoretti di Carnevale fai da te con la carta

Con la carta si possono creare davvero tantissimi lavoretti originali di Carnevale, in particolare i bambini potranno costruire anche dei veri e propri oggetti di scena che andranno a completare il loro costume di Carnevale.

Vediamo perciò alcune idee per dei fantastici lavoretti fai da te con la carta!

Le maschere con i piatti di carta

Foto di Pinterest

Che ne dite di far realizzare ai vostri bimbi delle maschere di Carnevale utilizzando semplicemente la carta? Un lavoretto di Carnevale davvero simpatico e semplice da realizzare.

Inoltre in questo lavoretto di Carnevale i bambini avranno la possibilità di scegliere il loro personaggio o animale preferito da realizzare ed utilizzare queste maschere come travestimento di Carnevale low cost.

Il procedimento è piuttosto semplice e veloce, vediamo perciò come realizzare queste maschere di Carnevale in carta.

Per realizzare dei lavoretti di carnevale come quelli in foto, dovrete innanzitutto tagliare a metà un piattino di carta (conservate l’altra metà che vi servirà per i dettagli della maschera).

Una volta scelto il soggetto, i bimbi potranno ritagliare dei fori per gli occhi, aggiungere una cannuccia o un elastico per poter indossare la maschera e procedere con la decorazione del personaggio che hanno scelto.

Il cappello da giullare

Foto di Pinterest

Per realizzare questo lavoretto di Carnevale i bambini avranno bisogno solo di alcuni cartoncini colorati. La prima cosa da fare è ricavare una striscia di carta pari alla circonferenza della testa del bambino che la indosserà.

Successivamente i bimbi dovranno ritagliare dei grandi triangoli colorati che andranno a formare il cappello. Una volta ritagliati tutti i triangoli dovranno incollare la base di ogni triangolo alla striscia di carta.

Ora basterà unire i due lembi della striscia con una pinzatrice ed arrotolare leggermente le punte del cappello per renderlo ancora più realistico. Ecco qua che il copricapo da giullare è pronto per essere indossato.

Lavoretti di Carnevale creativi con i coriandoli

Infine, cosa fare con tutti i coriandoli avanzati dalle varie feste di Carnevale? Per evitare che vengano sparsi in giro per casa subito dopo le feste di Carnevale , potreste far realizzare ai bimbi dei bellissimi lavoretti per riciclare i coriandoli. Ecco alcune idee creative.

Mascherine di Carnevale con i coriandoli

Foto di Pinterest

Perfetto questo lavoretto per ricreare in maniera più stilizzata e semplice le maschere della tradizione italiana.

Per realizzare le mascherine con i coriandoli come quelle che vedete in foto, occorre ritagliare la sagoma della maschera da un cartoncino. Una volta pronta la base, i bambini potranno sbizzarrirsi ad incollare sulla superficie del cartoncino, tutti i coriandoli che desiderano.

Per renderla ancora più bella, potranno aggiungere brillantini, pon pon e tutte le decorazioni che desiderano. Infine, aggiungete un filo elastico alla maschera in modo che i bambini potranno indossarla in occasione delle feste di Carnevale.

Segnalibro con i coriandoli

Foto di Pinterest

Si tratta di un lavoretto di Carnevale divertente da ricreare ed allo stesso tempo utile e riutilizzabile. Inoltre l’effetto di movimento che ne risulterà sarà davvero fantastico.

Ricavate da un foglio trasparente due rettangoli che andrete a chiudere su tre lati con dello scotch colorato. Inserite dal lato rimasto aperto la quantità di coriandoli necessaria per riempire il segnalibro.

Ora non manca altro che chiudere l’ultimo lato e praticare un piccolo forellino in cui verrà inserito un nastrino. Facilissimo e veloce da realizzare, il segnalibro con i coriandoli è un’idea originale che i bambini ameranno!

Insomma le idee per dei bellissimi lavoretti di Carnevale sono davvero moltissime. Vedrete i vostri figli non vedranno l’ora di realizzarle tutte!