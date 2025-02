Ti lavi i capelli nel modo sbagliato! Ecco cosa dicono gli esperti

Ci sono alcuni trucchi che gli esperti suggeriscono di seguire, quando si lavano i capelli. Per non danneggiarli, quindi, è importante evitare alcuni comportamenti.

Non tutti, forse, sanno di lavare i capelli nel modo sbagliato. Ci sono, infatti, degli errori che commettiamo e che possono, di fatto, compromettere la salute della nostra chioma. L’uso di balsamo e shampoo è, ovviamente, di fondamentale importanza, ma c’è un aspetto importante che riguarda l’asciugatura.

Alcuni esperti sottolineano come sia importante, nello specifico, un passaggio. Se, infatti, non lo si fa nel modo corretto, i capelli possono essere danneggiati, provocando doppie punta e opacità. Scopri cosa dicono gli esperti e se ti lavi i capelli nel modo sbagliato.

Come lavare i capelli nel modo giusto

Per mantenere i capelli sani e splendenti bisogna, ovviamente, cominciare dal lavaggio. Potrebbe sembrare una routine semplice, ma ci sono alcune regole che serve seguire per non danneggiare la chioma. Inizia, quindi, facendo uno shampoo che sia adatto alla tipologia dei tuoi capelli. Se hai, ad esempio, dei capelli secchi, cerca uno shampoo idratante. Se hai i capelli grassi, scegli un purificante. Non applicare lo shampoo direttamente sui capelli, ma cerca di diluirlo nelle mani con un po’ di acqua.

Cerca, inoltre, di non lavare i capelli troppo frequentemente, dato che questo comprometterebbe gli oli naturali che sono presenti a protezione del cuoio capelluto. Dopo aver applicato lo shampoo, massaggia in modo delicato il cuoio capelluto per stimolare la circolazione senza che si danneggino i capelli. Infine, ovviamente, applica il balsamo sulle punte ed evita di metterlo sulle radici per non appesantire il capello. Alcuni esperti suggeriscono, inoltre, di far asciugare i capelli all’aria, per evitare di esporli al calore di piastre e phon. In alternativa, si può ricorrere ad un’asciugacapelli con aria fredda, mantenendolo anche distante di almeno 15 centimetri.

Tamponare delicatamente i capelli nell’asciugatura

Uno dei momenti più delicati del lavaggio dei capelli è proprio quello che riguarda l’asciugatura. È, infatti, importante non strofinare l’asciugamano sui capelli bagnati, perché questo potrebbe causare rotture. Il metodo corretto è quello che prevede di tamponare delicatamente i capelli, utilizzando un asciugamano morbido per poter rimuovere l’eccesso di acqua.

Questo, ovviamente, consente di diminuire l’umidità senza stressare i capelli, evitando di indebolirli. Tamponando si evita, inoltre, l’effetto crespo. Evita, quindi, di strizzare o tirare i capelli. In poche parole, insomma, basta poco per lavare i capelli correttamente senza danneggiarli, mantenendoli lucenti, forti e sani. Scopri anche come ottenere una messa in piega perfetta e come fare i capelli mossi senza piastra.