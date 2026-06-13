Rischiatutto in arrivo su Canale 5: Tre puntate pilota registrate con nuovi conduttori

Il ritorno dei classici quiz TV come “Rischiatutto” e “La Ruota della Fortuna” risveglia la nostalgia del pubblico, promettendo regole semplici e soddisfazione immediata, mentre le reti sperimentano con nuovi

Un classico della TV italiana bussa di nuovo alla porta: il ritorno di un grande quiz mette in moto memorie, curiosità e un pizzico di sana competizione tra reti. E mentre il pubblico riscopre il gusto del gioco, in studio succede qualcosa che profuma di esperimento serio.

Il ritorno della Ruota della Fortuna

Il vento è cambiato. Il ritrovato successo de La Ruota della Fortuna ha ridato fiducia ai palinsesti. Quando il pubblico torna a divertirsi con un formato semplice e ben condotto, le direzioni editoriali respirano. In questi mesi, Mediaset e Rai hanno ripreso in mano archivi e diritti. Hanno riletto titoli storici. Hanno cercato un varco tra nostalgia e novità. È un movimento chiaro: la gente vuole giochi puliti, regole chiare, ritmo.

Il ritorno di Rischiatutto

Dentro questo scenario torna a circolare un nome che pesa. Rischiatutto. Non è un titolo qualsiasi. È il quiz che tra il 1970 e il 1974 ha segnato una generazione. Mike Bongiorno al timone, Sabina Ciuffini al tabellone, concorrenti “esperti” di materie improbabili. Record autentici per l’epoca: serate con oltre 20 milioni di spettatori, quando l’Italia si fermava davvero davanti alla TV. Il meccanismo era secco: domanda, risposta, raddoppio, rischio. Poche chiacchiere, molta tensione. Chi ha vissuto quei momenti ricorda il silenzio prima della soluzione, il pubblico che tratteneva il fiato.

Il ritorno di Ok, il Prezzo è Giusto!

A proposito di format classici, negli ultimi due anni si è parlato spesso anche di Ok, il Prezzo è Giusto!. Il titolo ha fatto gola a più di una rete. Ci sono stati movimenti e contatti, talvolta rumorosi. È il segno di un mercato in fermento, dove i brand storici contano quasi quanto i conduttori.

Il ritorno di Rischiatutto su Canale 5

E qui arriva il punto. Secondo fonti del settore, in casa Canale 5 sarebbero state registrate tre “puntate pilota” di Rischiatutto. Tre test, con tre conduttori diversi. Niente comunicati ufficiali, nessuna data in palinsesto. Ma i ciak ci sarebbero stati, con set pronti a misurare tenuta del formato, resa del ritmo, complicità con l’assistente di studio e sostenibilità dei tempi televisivi di oggi. È la prassi quando si tocca un marchio così delicato: si prova, si misura, si confrontano le reazioni delle “giurie” interne e dei panel.

Perché i classici tornano a funzionare

I quiz storici tornano perché promettono una cosa semplice: regole capibili in un minuto e soddisfazione immediata. Niente barriere d’ingresso, niente cinismo. In più, i titoli noti riducono il rischio d’impresa. Un brand riconoscibile porta pubblico caldo e inserzionisti attenti. Se poi la conduzione trova il tono giusto, l’effetto volano è rapido. È successo a format vintage in più Paesi europei, soprattutto in fascia access e preserale. L’Italia non fa eccezione.

Cosa potrebbe cambiare nel nuovo Rischiatutto

Il cuore dovrebbe restare quello: tabellone a categorie, domande secche, gestione del “rischio” nei raddoppi. Il resto, oggi, chiede aggiornamenti. Possibili innesti: tempi più rapidi e round più corti; grafica leggibile su smartphone e TV connessi; integrazione soft dei social senza disturbare il gioco; domande verificate con rigore editoriale e fonti solide; una spalla di studio con ruolo vero, non ornamentale.

La collocazione del nuovo Rischiatutto

Sulla collocazione si ragiona. Il preserale ha una sua logica, ma anche una mini-stagione in prime time potrebbe testare l’appeal. Al momento, però, non ci sono conferme ufficiali da Mediaset. I nomi dei tre possibili conduttori non circolano in modo affidabile. Meglio dirlo chiaro: i dettagli restano riservati.

Il rischio di non provarci

Intanto l’idea scalda. Chi ha imparato l’alfabeto televisivo con Mike sente un richiamo antico. Chi non c’era, oggi cerca un’esperienza pulita, coinvolgente, familiare. Forse il vero rischio, stavolta, è non provarci. Che cosa scegliamo quando accendiamo la TV: il comfort del ricordo o l’adrenalina di una sorpresa ben costruita? Magari Rischiatutto può ancora insegnarci a tenere insieme le due cose. Con un sorriso e una domanda in più.