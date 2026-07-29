Soutè di cozze come quello del ristornate, ti lascio di stucco

Preparare un soutè di cozze, profumato e saporito come quello servito al ristorante è più semplice di quanto immagini: bastano ingredienti freschi e qualche piccolo accorgimento. Il soutè di cozze è uno dei grandi classici della cucina di mare italiana, un antipasto capace di conquistare fin dal primo assaggio grazie al suo profumo intenso e al suo irresistibile sughetto. La qualità delle cozze è il punto di partenza, ma è la corretta preparazione che permette di ottenere un risultato davvero sorprendente, con molluschi morbidi e un fondo ricco da gustare fino all’ultima goccia con una fetta di pane croccante. Seguendo pochi passaggi e scegliendo ingredienti semplici, potrai portare in tavola un soutè di cozze come quello del ristorante, perfetto per …

Preparare un soutè di cozze, profumato e saporito come quello servito al ristorante è più semplice di quanto immagini: bastano ingredienti freschi e qualche piccolo accorgimento.

Il soutè di cozze è uno dei grandi classici della cucina di mare italiana, un antipasto capace di conquistare fin dal primo assaggio grazie al suo profumo intenso e al suo irresistibile sughetto. La qualità delle cozze è il punto di partenza, ma è la corretta preparazione che permette di ottenere un risultato davvero sorprendente, con molluschi morbidi e un fondo ricco da gustare fino all’ultima goccia con una fetta di pane croccante.

Seguendo pochi passaggi e scegliendo ingredienti semplici, potrai portare in tavola un soutè di cozze come quello del ristorante, perfetto per una cena in famiglia, un pranzo estivo o un’occasione speciale. Il segreto è rispettare i tempi di cottura, valorizzare il sapore naturale delle cozze e creare un condimento equilibrato con aglio, prezzemolo e pomodoro.

Ingredienti della ricetta

2 kg di cozze fresche

2 spicchi d’aglio

250 g di pomodorini maturi

4 cucchiai di olio extravergine di oliva

Un ciuffo abbondante di prezzemolo fresco

Peperoncino a piacere

Mezzo bicchiere di vino bianco secco

Pepe nero q.b.

Pane casereccio tostato per accompagnare

Procedimento passo passo della ricetta

Pulisci accuratamente le cozze eliminando il bisso e tutte le impurità presenti sul guscio, quindi risciacquale sotto acqua corrente fredda.

Scalda l’olio extravergine di oliva in una padella ampia insieme agli spicchi d’aglio schiacciati e, se gradito, a un pizzico di peperoncino.

Aggiungi i pomodorini tagliati a metà e lasciali cuocere per qualche minuto fino a quando iniziano ad ammorbidirsi.

Versa le cozze nella padella ben calda e sfuma immediatamente con il vino bianco.

Copri con un coperchio e lascia cuocere per pochi minuti, giusto il tempo necessario affinché tutte le cozze si aprano.

Elimina le cozze rimaste chiuse perché potrebbero non essere idonee al consumo.

Cospargi con abbondante prezzemolo fresco tritato e completa con una macinata di pepe nero.

Mescola delicatamente per distribuire il condimento senza rompere i molluschi.

Servi il soutè ben caldo accompagnandolo con fette di pane tostato, indispensabili per raccogliere il gustoso fondo di cottura.

Il risultato sarà un piatto dal profumo intenso, con cozze succose e un sughetto ricco che ricorda quello dei migliori ristoranti di pesce. Il vero segreto sta nella freschezza degli ingredienti e nella cottura veloce, che permette ai molluschi di restare teneri senza diventare gommosi. Con questa preparazione potrai stupire gli ospiti con una ricetta semplice ma di grande effetto, perfetta da servire come antipasto oppure come protagonista di una cena all’insegna dei sapori del mare.