Luca Barbareschi: Confessioni di Bisessualità e Consumo di Droghe con David Bowie e Lou Reed

Luca Barbareschi, un artista poliedrico e controverso, riflette sulla sua vita ricca di cambiamenti, rivelando la sua bisessualità e i suoi eccessi giovanili, offrendo una visione autentica dell’identità

Un uomo pubblico che ha attraverso cinque decenni di palcoscenici e tempeste racconta il prezzo e il fascino della libertà: nelle sue parole, passato e presente si specchiano, tra desideri, cadute e una fame di vita che non chiede permesso.

Un artista, molte vite

Di Luca Barbareschi si può dire che abbia vissuto più di una esistenza. Attore e regista, conduttore televisivo, produttore, scrittore. E poi l’incursione in politica: deputato dal 2008 al 2013, in anni turbolenti. A Roma ha legato il suo nome anche al Teatro Eliseo, dirigendolo e difendendolo come una casa d’arte più che come un edificio. Oggi, a settant’anni compiuti nel 2026, porta in scena il senso di un percorso che ha fatto rumore, spesso dividendo il pubblico. Il profilo è quello di un professionista controverso e tenace, capace di rimettersi in gioco e di cambiare pelle più volte.

Ci sono biografie che avanzano in linea retta, e biografie che si muovono a scatti. Barbareschi appartiene alla seconda categoria. Set italiani e internazionali, produzioni teatrali ambiziose, apparizioni in tv: un catalogo ampio, che racconta una certa idea di mestiere. L’ossessione per il controllo dell’opera. La fragilità che filtra quando il sipario si chiude. La volontà di stare al centro della scena anche quando la scena brucia.

Confessioni, ombre e una stagione irripetibile

Negli ultimi anni, Barbareschi ha parlato apertamente di bisessualità, descrivendola come un tratto della propria esperienza, non come un’etichetta. Ha raccontato di aver vissuto l’orientamento in modo fluido, soprattutto da giovane, quando la curiosità era più forte della prudenza. Nello stesso filone di rivelazioni ha evocato serate di eccessi e uso di sostanze, chiamando in causa nomi che hanno fatto la storia della musica: David Bowie e Lou Reed. Secondo il suo racconto, quelle notti appartengono alla temperie degli anni Settanta e dei primi Ottanta, tra club, studi di registrazione e una creatività che spesso sconfinava.

Qui serve una nota chiara: si tratta di affermazioni riferite da Barbareschi in interviste e conversazioni pubbliche; non esistono, a oggi, riscontri indipendenti che ne certifichino i dettagli. Le biografie di Bowie (1947–2016) e Reed (1942–2013) documentano stagioni di sperimentazione artistica e personale, in un’epoca in cui l’uso di droghe nella scena rock era ampiamente diffuso e raccontato. Ma incrociare ricordi privati e cronache ufficiali resta complicato. E va bene così: alcune storie, nel bene e nel male, parlano soprattutto di come una generazione ha abitato il rischio.

C’è un punto, però, che vale oltre il pettegolezzo. Quando un volto noto ammette la propria complessità — la sessualità che non sta ferma, la tentazione di spingersi oltre — scatta un effetto specchio. Chi legge rivede frammenti della propria traiettoria: una scelta fatta di impulso, una soglia superata per sentirsi vivo, una caduta da cui rialzarsi con più consapevolezza. Non è un invito a mitizzare le sostanze: le conseguenze sono reali, per la salute e per la vita sociale. È piuttosto il riconoscimento che l’identità è un percorso disordinato, e che raccontarlo, oggi, può avere un valore civile.

Forse è questo che rimane delle confessioni di Barbareschi: non il colore di una notte, ma la possibilità di dire “è successo” senza cercare assoluzioni. Ci fa bene ascoltare storie imperfette. Ci aiutano a scegliere. E a domandarci, davanti allo specchio, quanta libertà siamo disposti a reggere quando nessuno ci guarda.