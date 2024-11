Lavare il piumone in lavatrice: i segreti per farlo al meglio

Il piumone può essere lavato in lavatrice, seguendo alcuni consigli per non rovinarlo e preservarne la durata.

Lavare il piumone in lavatrice può sembrare una vera e propria impresa, soprattutto perché si tratta di un capo delicato e ingombrante al tempo stesso. Con alcuni accorgimenti, è possibile riuscire a ottenere dei risultati ottimali, preservando la morbidezza e la durata del piumone senza danneggiarlo.

Fermo restando che nelle etichette è sempre riportato il metodo di lavaggio, scopriamo come lavare il piumone in lavatrice e i segreti per farlo al meglio.

Come lavare il piumone in lavatrice: quanti kg, centrifuga e asciugatrice

Come lavare il piumone in lavatrice? Il piumone vi garantisce un riposo comodo e al caldo. Prima di tutto, dovrete considerare la grandezza del piumone e il peso che supporta la vostra lavatrice. Quanti kg supporta la lavatrice per lavare un piumone? Un piumone singolo, generalmente, arriva a pesare circa 5kg, mentre un piumone matrimoniale circa 7kg. Diciamo che una lavatrice che supporta 9kg non dovrebbe avere problemi a lavare un piumone matrimoniale.

Impostate, quindi, temperatura e centrifuga con un tipo di lavaggio delicato come quello a mano. Meglio, quindi, cercare di non superare i 40 gradi come temperatura. Le temperature troppo alte potrebbero, infatti, danneggiare la coperta. La centrifuga dovrebbe essere ad almeno 900 giri. Ovviamente, per il lavaggio è meglio prediligere detersivi delicati e aggiungere l’ammorbidente e mezza tazza di bicarbonato di sodio, evitando la candeggina.

Il consiglio è quello di procedere con un secondo lavaggio con acqua tiepida e senza detersivo, per garantire un risciacquo migliore. Se l’avete, per asciugarlo potete ricorrere all’asciugatrice, altrimenti potete stenderlo evitando la luce diretta del sole e in una zona arieggiata.

Come lavare il piumone a mano

In realtà, il piumone potrebbe essere lavato anche a mano, ma è meglio evitare perché, con l’acqua, diventa più pesante e davvero difficile da maneggiare. Se volete procedere ugualmente, però, lavatelo in vasca da bagno riempita con acqua tiepida, in cui lasciare il piumone in ammollo per qualche ora.

Una volta lavato, cercate di sciacquarlo e strizzarlo al meglio che potete, stendendolo dentro la vasca stessa. Infine, una volta asciutto, ricordate che potete conservarlo senza problemi anche come sottovuoto, ma assicuratevi che sia perfettamente asciutto così da evitare la formazione di muffa. Scoprite anche gli errori da non commettere con la lavatrice.